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Jose Mourinho'dan Cengiz Ünder sürprizi

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#Fenerbahçe#Mourinho#Cengiz Ünder
Jose Mourinhodan Cengiz Ünder sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 18:16

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho kamp kadrosunu belirledi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in ilk haftasındaki Adana Demirspor maçı öncesi kamp kadrosunu belirledi.

Jose Mourinho cezalı olan Mert Hakan Yandaş ve sakat olan Fred dışında sezon planlaması içerisinde yer almayan Samet Akaydin, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc ve Emre Mor'u kadroya dahil etmedi.

Avrupa listesinde yer almayan ve adı transfer iddialarına karışan Cengiz Ünder ise maç kadrosunda kendisine yer buldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile saat 21.45'te Kadıköy'de karşılaşacak.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Cengiz Ünder

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