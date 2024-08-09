Jose Mourinho'dan Cengiz Ünder sürprizi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in ilk haftasındaki Adana Demirspor maçı öncesi kamp kadrosunu belirledi.

Jose Mourinho cezalı olan Mert Hakan Yandaş ve sakat olan Fred dışında sezon planlaması içerisinde yer almayan Samet Akaydin, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc ve Emre Mor'u kadroya dahil etmedi.

Avrupa listesinde yer almayan ve adı transfer iddialarına karışan Cengiz Ünder ise maç kadrosunda kendisine yer buldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile saat 21.45'te Kadıköy'de karşılaşacak.