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Jose Mourinho'dan Borussia Dortmund itirafı

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#Fenerbahçe#Euro2024#Jose Mourinho
Jose Mourinhodan Borussia Dortmund itirafı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 00:14

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Euro 2024'teki Almanya - İskoçya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Euro 2024 öncesinde Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Euro 2024'te izlemeyi merakla beklediği oyuncu ve takımlar sorusuna, "Toni Kroos, Luka Modric ve Cristiano Ronaldo Avrupa Şampiyonası'nda izlenecek ve keyif alınacak oyuncular. Kroos'un yaptığı şeylerin daha fazla farkına varılması lazım." yanıtını verdi.

Soruları Almanca yanıtlayan Mourinho geçmişte Borussia Dortmund'dan teklif aldığını ve bu sayede Almanca öğrendiğini söyledi.

Dortmund'a gitmek üzereyken Almanca öğrendiğini söyleyen Mourinho, "Birkaç yıl önce Borussia Dortmund'a gitmek üzereyken Almanca öğrendim. Kolay olmadı ama denedim!" dedi.

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#Fenerbahçe#Euro2024#Jose Mourinho

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