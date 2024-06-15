Jose Mourinho'dan Borussia Dortmund itirafı

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Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Euro 2024 öncesinde Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Euro 2024'te izlemeyi merakla beklediği oyuncu ve takımlar sorusuna, "Toni Kroos, Luka Modric ve Cristiano Ronaldo Avrupa Şampiyonası'nda izlenecek ve keyif alınacak oyuncular. Kroos'un yaptığı şeylerin daha fazla farkına varılması lazım." yanıtını verdi.

Soruları Almanca yanıtlayan Mourinho geçmişte Borussia Dortmund'dan teklif aldığını ve bu sayede Almanca öğrendiğini söyledi.

Dortmund'a gitmek üzereyken Almanca öğrendiğini söyleyen Mourinho, "Birkaç yıl önce Borussia Dortmund'a gitmek üzereyken Almanca öğrendim. Kolay olmadı ama denedim!" dedi.