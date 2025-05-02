Jose Mourinho'dan Beşiktaş derbisine özel plan!

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Konuk Beşiktaş’ın 3.’lük için, ev sahibi Fenerbahçe’nin ise son düdüğe kadar şampiyonluk kovalamak için çıkacağı derbide sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho Kadıköy’de takımını sahaya baskılı bir futbolu düşünen bir kadroyla sürecek.

Beşiktaş’ın en etkili silahları olan Rafa Silva’yı Yusuf Akçiçek’le Gedson Fernandes’i İsmail Yüksek’le durdurmayı planlayan Jose Mourinho’nun bu kritik derbiye üçlü sistemle çıkması bekleniyor. Filip Kostic’in cezalı olması, Mert Müldür’ün sakatlıktan yeni çıkmasından ötürü Sebastian Szymanski’nin sol kanada kaydırılması ihtimali de güçleniyor.

TAKIMIN GOL UMUDU EN-NESYRİ VE TALISCA

Ramazan öncesi yakaladığı form seviyesine yaklaştığı öğrenilen takımın en golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri’nin Beşiktaş karşısında Anderson Talisca ile gol arayacak isimler olarak 11’de olması, Edin Dzeko’nun ise hamle oyuncusu olarak kulübede yer alma ihtimali yüksek. Son haftaların formda isimleri Talisca, Oğuz, Fred’in çıkışta olmaları Mourinho’nun yüzünü güldürürken, sağlık ekibi oynamasına izin verirse Saint Maximin de bu maçta Mourinho’nun kulübeden oyuna etki edebilecek en büyük kozlarından biri olarak öne çıkacak.

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Kısa bir süre grip nedeniyle eldivenleri Livakovic’e veren İrfan Can Eğribayat’ın Gaziantep’teki performansı sonrası derbide de kaleyi korumasına kesin gözle bakılıyor.

KOSTIC CEZALI, MERT HAKAN İYİLEŞMEDİ

Fenerbahçe cephesinde kart cezalısı Kostic, henüz tam olarak iyileşmeyen Mert Hakan Yandaş dışında eksik yok. Sakatlığını atlatan Mert Müldür, Mourinho’nun görev vermesi durumunda sahada olabilecek. Maç eksikliği bulunan Amrabat’ın ancak kulübede olabileceği, hafif sakatlığı nedeniyle Gaziantep deplasmanında riske edilmeyen Maximin’in Beşiktaş maçında sahada olması için sağlık ekibi çalışmalarını sürdürdüğü gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısında sahaya İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Fred, İsmail, Oğuz, Szymanski, Tadic, Talisca, En-Nesyri 11’yle çıkması bekleniyor.