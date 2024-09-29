Jose Mourinho'dan Antalyaspor-Fenerbahçe maçında görülmemiş tepki! Dizüstü bilgisayardan görüntüyü açtı...

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Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.

MOURINHO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, mücadeleye Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko 11'i ile başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho, son olarak 26 Eylül Perşembe günü sahalarında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 5 oyuncuyu değiştirdi.

Portekizli teknik adam, Union Saint-Gilloise mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer verdiği En-Nesyri, Cengiz Ünder, Fred, Becao, İrfan Can Kahveci'nin yerine Dzeko, Allan Saint-Maximin, İsmail Yüksek, Djiku ve Tadic'i görevlendirdi.

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FENERBAHÇE'DEN GOL BEKLENTİSİ

Mücadelenin 2. dakikasında Szymanski, direkten dönen topu tamamlamak için doğru pozisyon aldı ve boş kaleye vurma fırsatı yakaladı ancak top ayağına dolandı ve vuramadı. Antalyaspor savunması yetişmesine karşın yerdeki Szymanski, son bir hamleyle topa bir kez daha vurdu, filelere doğru giden topu Veysel Sarı çevirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu pozisyonda topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulundu. Hakem Cihan Aydın, pozisyon için VAR incelemesini bekledikten sonra oyunu devam ettirdi.

DZEKO ATTI, SAYILMADI

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 76. dakikada Edin Dzeko ile farkı ikiye çıkarttı ancak bu gol iptal edildi.

MOURINHO'DAN OLAY TEPKİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Edin Dzeko'nun geçersiz sayılan golü sonrası diz üstü bilgisayardan pozisyonun görüntüsünü yayıncı kuruluş kameralarının önüne koydu ve sarı kart gördü.