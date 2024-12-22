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Jose Mourinho'dan ameliyatıyla ilgili flaş açıklama!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig
Jose Mourinhodan ameliyatıyla ilgili flaş açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 15:09

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho verilen 1 haftalık iznin ardından yapılacak ilk antrenmanda takımın başında olacağını açıkladı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Mourinho, "rahatsızlığı nedeniyle yurt dışına çıkmasının ardından çıkan haberlerle ilgili konuştu ve durumun çok abartıldığını söyledi.

İşte Mourinho'nun açıklaması;

Ameliyatım hakkındaki haberler büyük ölçüde abartılmış. Sadece hızlı ve küçük bir operasyon olacak. Tatil dönüşü ilk gün itibarıyla antrenmanlarıma kaldığım yerden devam edeceğim, her zamanki gibi. 25 yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadım ve şimdi de kaçırmayı düşünmüyorum

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig

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