Jose Mourinho'dan ameliyatıyla ilgili flaş açıklama!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Mourinho, "rahatsızlığı nedeniyle yurt dışına çıkmasının ardından çıkan haberlerle ilgili konuştu ve durumun çok abartıldığını söyledi.

İşte Mourinho'nun açıklaması;

Ameliyatım hakkındaki haberler büyük ölçüde abartılmış. Sadece hızlı ve küçük bir operasyon olacak. Tatil dönüşü ilk gün itibarıyla antrenmanlarıma kaldığım yerden devam edeceğim, her zamanki gibi. 25 yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadım ve şimdi de kaçırmayı düşünmüyorum