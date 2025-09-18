×
Jose Mourinho'dan Ali Koç'a cevap! 'Benden farklı bir davranış biçimi var'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 12:03

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Ali Koç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından Mourinho ile yollar ayrılmıştı.

Portekizli teknik adamın Benfica'nın yeni teknik direktörü olması bekleniyor. 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun Benfica'yla anlaştığı yönündeki haberleri, "Sabah öğrendim ama doğru mu bilmiyorum. Eğer doğruysa, hayatın tuhaf bir tesadüfü diyebilirim" sözleriyle değerlendirmişti.

'BENDEN FARKLI BİR DAVRANIŞ BİÇİMİ VAR'

Mourinho, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, "Bir kulüpten ayrıldığımda kapıyı kapattım, provokasyonlara cevap vermedim, bahaneler de üretmedim. Onun (Ali Koç) benden farklı bir davranış biçimi var."

"Ayrıldığımdan beri sayısız kez konuştu ve bizi eleyen oyuncunun (Kerem Aktürkoğlu) neden o maçtan sonra transfer edildiğini hiç açıklamadı."

'İLGİLENİP İLGİLENMEDİĞİMİ SORDULAR'

"Uçağa binmeden önce bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordular. Evet, ilgilenebilirim dedim. Benfica yönetimi resmi olarak bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordu ve Portekiz'e döndüğümde insanlarla konuşmaktan mutluluk duyacağımı söyledi. Benfica'ya dönersem bu, ne kariyer kutlaması, ne de 25 yıl sonra eve dönüş olacak." dedi.

 

 

 

#Jose Mourinho#Ali Koç#Fenerbahçe

