Jose Mourinho'dan 3-0'lık galibiyet sonrası itiraf: 'Saygı duymalıydık, saat gibi işlediler'

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Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda rakip takımın genç oyuncularını tebrik etti.

Portekizli teknik adam, konuyla ilgili maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

Kasımpaşalı futbolculara saygı duymalıydık. Onların 2. Lig takımına karşı oynadıkları maçı analiz ettik. Benzer bir şey olabilecek diye düşünüyorduk. Onları mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Maçtan sonra oyuncularını ve hocalarını tebrik ettim. Maç içerisinde gerekeni yaptık. Genç oyuncular iyi mücadele ettiler. Bunu gelişmek için kullanacaklardır. Onlar için harika bir tecrübe.

YILLAR ÖNCEKİ GİBİ DEĞİL

Ben buna taktiksel kültür diyorum. Oyuncularım sahada farklı oynamayı öğrenmeli. Modern futbol böyle. Sabit olan hiçbir şey yok. Futbol yıllar önceki gibi değil. Yıllar önce bu takım bu sistemle oynuyor denirdi, artık öyle değil. Dinamikler değişince oyuncularım farklı şeyler yapabilmeli.

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SAAT GİBİ İŞLEDİLER

Kasımpaşalı oyuncuları tebrik ettim. Biz istemedik diye daha farklı olmadı değil, onlar bizi durdurduğu için daha farklı bir skor oldu. Onları tebrik ettim. İkinci yarıya gol atamadık. Biz yeteri kadar iyi yapamadık, onlar da iyi savaştık. Onlar çok organizelerdi defansif anlamda, saat gibi işlediler.

DAHA KÖTÜ OLAMAZ

Eskisinden kötü olamaz. Eskisinden daha kötü olması imkansız, imkansız! Pozitif bakıyorum. Bekleyelim görelim.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Durum çok bariz. Becao ve Jayden sezonu kapattılar. Elimizde 2 stoper gitti. Jayden sol bek, Ferdi de transfer döneminin kapanmasına çok kısa süre kala ayrıldığı için onun yerine birini Avrupa listesine koyamadığımız için bizi zayıflatıyor. Samet'in durumunu da biliyoruz. Elimizde Çağlar, Djiku ve Yusuf var. Başkanımız da çok pragmatik şekilde söylemiş ana odağının neresi olduğunu.