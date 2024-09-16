Jose Mourinho: Yapacak bir şeyim yoktu, Galatasaray'ı yatakta izledim

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F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho takımının ikinci yarıdaki performansını beğenmediğini söyledi. Portekizli teknik adam maç sonu açıklamasında “İlk yarıdaki hırsı ikinci yarıda göstermedik. Çok hata yaptık, sanki oyuncular 3 puanı alıp eve gitmek istiyor gibiydi. Çok fazla top kaybı yaptık, topu tutamadık. Bir hırs problemimiz vardı ve ben daha farklı şekilde olmasını tercih ederdim. 2-0 oyuncuları rahatlatmış gibiydi. Ancak kazanmayı bildik” diye konuştu. Milli araların hep zor olduğu aktaran Portekizli teknik adam “Oyuncuların odakları milli takım olur. Bazı oyuncular da yorgun dönebiliyor” dedi.

DAHA STABİL GÖRÜNTÜ SERGİLİYORUZ

Transfer döneminin bitmesinin takımı pozitif etkilediğini belirten Mourinho “Artık oyuncuların kafalarında soru işareti yok. Transfer penceresi kapandıktan sonra daha stabil bir görüntü sergileyebiliyoruz. kaliteli bir kadromuz var. Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu” diye konuştu. G.Saray-Rize maçını izlediğini ancak derbiyi henüz düşünmediğini belirten Mourinho, “Oynadıkları maçı izledim. Yapacak bir şeyim yoktu, yatağımdaydım” dedi. Derbiye hazırlanmak için Galatasaray’a göre daha fazla zamanları olduğunun hatırlatılması üzerine Portekizli, “Bunun bir avantaj olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.