Jose Mourinho - UEFA savaşı boyut değiştirdi! Tartışılan karar: "Asla kazanamam"

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu akşam AZ Alkmaar ile oynanacak maç öncesi yapılan basın toplantısına katılmama kararı aldı.



Maçtan bir gün önce düzenlenen toplantıya katılan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle de konuyla ilgili "Jose Mourinho'nun diğer çalıştığı kulüplerde de bu böyleydi. UEFA maçlarında ceza aldığından dolayı basın toplantısına yardımcı antrenörü çıkarma tercihini kullanıyor. O yüzden şu anda aramızda yok." açıklamasını yaptı.

"Jose Mourinho'nun yokluğunda takımı Zeki Murat Göle mi yönetecek?" sorusuna da cevap veren Göle, "Ben yardımcı antrenör olarak devam edeceğim. Hocamızın diğer yardımcıları da var. Onlar da görev alabiliyorlar." şeklinde konuştu.

MOURINHO İLE UEFA ARASINDA SOĞUK SAVAŞ

UEFA'dan aldığı 1 maçlık cezaya karşın basın toplantılarına katılma hakkı bulunan Portekizli teknik adam, bu tercihi pek kullanmıyor. Öyle ki Portekizli hoca geçmişteki UEFA organizasyonlarında da aldığı cezaları sonrasında maç önü ve maç sonu açıklamalarını yardımcılarına bırakmıştı.

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Jose Mourinho, Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sonrası ceza sistemiyle ilgili UEFA'ya eleştiriler getirmişti.



UEFA Avrupa Ligi'ndeki Manchester United maçında kırmızı kart görmesiyle ilgili eleştiriler yapan Jose Mourinho, "Futbolda cezalandırılmanız gerektiğinde cezalandırılmanızı adil bulmuyorum. Cezalandırıldıktan sonra yeni bir sayfada, sıfırdan başlamanız gerekir. Bu sezon Lille maçında 94. dakikada VAR'ın penaltı kararıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Bu perşembe günü ise stadyumdaki herkesin 'penaltı, penaltı' diye bağırdığı bir anda VAR devreye girmedi. Sonrasında ise kırmızı kart gördüm. Asla kazanamayacağım bir savaş." ifadelerini kullanmıştı.

Mourinho, bu tip cezaların UEFA organizasyonlarının marka değerini düşürdüğüne vurgu yaparken bu kararından taviz vermeyeceğini de net bir şekilde göstermiş oldu.

OKAN BURUK CEZAYA RAĞMEN TOPLANTILARA KATILMIŞTI

Jose Mourinho'nun bu tercihi tartışmaları beraberinde getirirken, teknik adamların büyük bölümü mevcut cezaya karşın toplantılarda yer alıyor.

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Galatasaray'ın, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza vermişti. Tecrübeli teknik adam, bu sezon başı Young Boys ile yapılan 2 maçta da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi.

Ancak Okan Buruk, bu maçların öncesi ve sonrası yapılan toplantılara katılmıştı.

MURAT ZEKİ GÖLE: BİZ FENERBAHÇE'YİZ, KAZANMAYA GELDİK

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'i hedeflediğine vurgu yapan Göle, "İlk 3 maçta değerli puanlar aldık. Zor rakiplerle karşılaştık. Yoğun bir şekilde devam edecek. AZ Alkmaar maçından sonra bir deplasman maçımız daha olacak. Ama biz Fenerbahçe'yiz, buraya kazanmak için geldik. UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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TADIC, HOLLANDA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ FARKLARI ANLATTI



Zeki Murat Göle'yle birlikte basın toplantısında yer alan Dusan Tadic ise Hollanda ile Türkiye ligleri arasındaki farkı şöyle özetledi:



"Ben burada yaşarken, puansal anlamda Hollanda 5. sıradaydı, Türkiye ise 12 ya da 13. sıradaydı. Ama şu anda Türkiye puansal anlamda daha iyi durumda, 8 ya da 9. sırada. Hollanda daha taktiksel ve topla oynamayı daha çok seviyorlar, maçı domine etmeye çalışan takım çok fazla. Türkiye'de ise mücadele yüksek, fiziksel oyun daha fazla, duygunun da yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu da iyi bir şey. Ama Hollanda Ligi taktiksel anlamda daha iyi diyebilirim. Hollanda'da güzel zaman geçirdim. Orada Groningen, Twente ve Ajax'ta oynadım. Her şeyi yaşadım ve benim için gitme zamanıydı. Fenerbahçe'yi seçtim çünkü dünyanın en büyük camialarından birisi. Çok da güçlü bir taraftar kitlesine sahip. Burayı seçme konusunda bir şüphem olmadı. Fenerbahçe çok büyük ve kupalar kazanmak isteyen bir camia. Türkiye Ligi gelişmeye de devam ediyor. Son 2 yıla bakacak olursak, bu gelişimin olumlu anlamda çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Çok kaliteli oyuncular geliyor ve bu da olumlu bir durum ortaya çıkarıyor"