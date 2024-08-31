Jose Mourinho: Türkiye’de sadece Galatasaray kart görmüyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Corendon Alanyaspor’u 3-0 yendikleri maç sonrası yaptığı yorumda, ezeli rakipleri Galatasaray’a taş attı. Geniş bir kadroya sahip olmalarının şart olduğunu dile getirirken ezeli rakiplerine göndermede bulunan Portekizli çalıştırıcı, “Umarım bu sezon 50’den fazla maç oynarız. Uzun sezonlarda sakatlıklar ve kart cezaları oluyor. Türkiye’de sadece Galatasaray kart görmüyor. Onun dışındaki takımlar kart görüyor. Biz de kart göreceğiz” dedi.

İKİNCİ GOLÜ ATINCA MAÇI BİTİRDİK

Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığını ifade eden Mourinho, 3-0 kazandıkları Alanya maçıyla ilgili, “Galibiyeti hak ettik ama ikinci yarının ilk 15 dakikası hoşuma gitmedi. Topu tutmayı seven bir takıma karşı bu düşüşü yaşarsanız onlara hayatta kalma şansı veriyorsunuz. Neyse ki ikinci golü atınca maçı bitirdik” diye konuştu. Sofyan Amrabat’ın transferini memnuniyetle karşıladığını belirten Portekizli çalıştırıcı, Ferdi Kadıoğlu’nun Brighton’a gidişi konusunda da önemli bilgiler verdi. Mourinho, şunları söyledi:

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FERDİ KADIOĞLU RUH OLARAK BURADA DEĞİLDİ

“Harika bir oyuncu kaybettik ama aslında kaybetmedik. Kulüp Ferdi’yi satmayı hiç istemedi, elinde tutmak istedi ve harika bir teklif yaptı. Kabul etseydi Avrupa’nın en çok kazanan bek oyuncularından biri olacaktı ama gitme kararı verdi. Zaten oynamış olduğu maçlardan da bunu hissedebiliyordunuz. Harika performansını gösteremiyordu.Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi. Biz yolumuza devam edeceğiz.“ Öte yandan Fenerbahçe, Miha Zajc’ı Toulouse takımına kiraladı.