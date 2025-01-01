Jose Mourinho transferde bizzat devreye girdi: Aradı ve ikna etti! 127 milyon euroluk yıldız...

Haberin Devamı

Süper Lig'de Avrupa'da ikinci devre çıkış hedefi olan Fenerbahçe transferde de gaza bastı. Takımda fark yaratacak ve hücumda zenginlik katacak isimlere yönelen sarı lacivertlilerde Jose Mourinho'nun talepleri üzerine çalışmalarına hız verdi.

Pek çok isimle görüşmelerini sürdüren Ali Koç yönetimi için İspanyollardan flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFERDE DEV HAMLE

İspanyol basınında yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Portekizli yıldız Joao Felix, takımdan ayrılma kararı aldı. 25 yaşındaki yıldızın daha fazla süre almak ve daha önemli bir rolde forma giymek istediği belirtildi.

MOURINHO DEVREYE GİRDİ

Haberde yer alan detaya göre Jose Mourinho'nun Felix ile görüşerek oyuncuyu ikna ettiği kaydedildi.

Portekizli çalıştırıcı hemşehirlisi ile yaptığı görüşmede 25 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe'nin en önemli yıldızlarından biri olacağını, rekabetçi kimliğini ve özgüvenini Fenerbahçe'de yeniden kazanacağının sözünü verdiği öne sürüldü. Bununla birlikte yıldız futbolcuyu transfer için ikna ettiği belirtildi.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE RESMİ TEKLİFİ YAPACAK

Fenerbahçe'nin Chelsea ile temasa geçip transferi bitirmek için resmi teklif yapması beklendiği aktarılan haberde Joao Felix'in Ocak ayında sarı lacivertli formayı giyme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

BONSERVİS BEDELLERİ DUDAK UÇUKLATMIŞTI

Joao Felix kariyerinde Benfica, Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea gibi önemli takımların formasını giydi. Portekizli oyuncu 2019-20 sezonunda 127 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica’dan Atletico Madrid’e büyük beklentilerle transfer olmuştu. İspanyol devinde beklenenei veremezken 2024-2025 sezonunun yaz transfer döneminde Chelsea, Atletico Madrid’e 52 milyon euro bonservis ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

İSTATİSTİKLERİ

Mevcut piyasa değeri 30 milyon euro olan oyuncu Chelsea'de bu sezon 17 maça çıktı ve 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberin Devamı