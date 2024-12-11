Jose Mourinho: Taraftarın tepkisi hakkında yorum yapamam

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UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho maç sonrası konuştu.

"MANCHESTER UNITED MAÇI GİBİ BAŞLADIK"

Bence bu akşam maçı izleyen herkes ne olduğunu biliyor. Maça çok iyi başladık. Manchester United maçına benzer bir oyun vardı. Çok iyi başlangıç yaptık. Rakibimiz zorluklar yaşadı.

"BİZ HATA YAPTIK, TEKRARLIYORUM BİZ..."

Daha sonra biz, burayı tekrarlıyorum, biz hata yaptık. Durum değişti. Ondan sonra ilk yarıda iyi oynamaya devam ettik. İlk yarıdaki 1-0'lık sonuç hak edilmemiş bir skordu. Bir anda bir şutla 2-0 oldu. İlk yarıda daha iyi olan bizdik. 2-0'dan sonra işler zorlaştı. Değişiklikler yaptık. Ama ondan sonra 10 kişi kaldıktan sonra maç bitti bizim için.

"TARAFTARIN TEPKİSİNE YORUM YAPAMAM"

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Taraftarların tepkisi hakkında yorum yapamam. Onlar bu kulübün temeli. Ben bu kulübe hizmet eden birisiyim. Onları eleştiremem ama bu hatayı biz yaptık. Hata yapan bizdik. Taraftarlar üzgünler ama bizden daha üzgün değiller. Taraftarlar duygusal olabilir ama bizler profesyoneliz. Üzgün olabiliriz ama sakin kalmalıyız.

TEPKİLER OYUNU DÜŞÜRDÜ MÜ?

Öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü Samet, o hatayı yaptı ve ilk yarıda güçlü bir tepki vardı. Takım ilk yarıda iyi oyun sergiledi. Samet de hatadan sonra iyi bir oyun sergiledi. İlk yarı, iki yarıya bakınca daha iyi olan yarıydı. 1-0 zaten adil bir sonuç değildi. 2-0, göğsümüze bir bıçak darbesi gibi oldu. Bu tepkiler üzücü ama ben taraftarın tepkisini eleştirmem. Onlar her şeyin temeli. Onlardan gelecek tepkiyi eleştirmem sadece maçtan sonra da söylediğim gibi hatayı Samet yapmadı, biz hata yaptık.

Fikrim şu, futbolda en önemli şey sonuçlardır. Her zaman kazandığınız bir dönemde sonuçlar önemli gözükmeyebilir. Ama böyle dönemlerde sonuçların önemli olduğunu görüyorsunuz.

"İRFAN'I GELİŞTİRMEM İÇİN SAKAT OLMAMASI GEREK"

İrfan'ı geliştiremem için sakat olmaması gerekiyor. Son aylarda sakat ve iyileşme süresindeydi. İstikrar sağlayamadı. Bugün de oynayıp oynamayacağından emin değildik. Bizim için soru işaretiydi. Bizim için riskti.

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"OYUN KURAN STOPERLERİ SEVİYORUM! BECAO..."

Becao, oynamadığı için soruyorsunuz. Her stoperin farklı özellikleri var. Oyun kurmayı seven stoperleri severim. Bunu yaparken de bazı riskler alıyoruz. Becao bu anlamda farklı bir stoper. Ben oyuncularımdan mutluyum. Oyuncularımı otobüsün altına atamam.

"LYON MAÇINDA SOL BEKTE KİM OYNAYACAK?"

Ama Jayden'ın elimde olmasını isterdim. Kostic'in, Oğuz Aydın'ın elimizde olmasını istemem. Ne kadar zor durumda olduğumu görüyorsunuz. Bugün yedekte orta saha oyuncusu yoktu. Bazen belki de gerçeği görmeden bakıyorsunuz. Türkçe bilmiyorum ama kulüp yeterli bilgiyi veriyor mu size, iki oyuncudan bahsettiniz. Benim için açıklama yapmak kolay. Keşke tüm oyuncular elimizde olsa. Mert Müldür, cezalı duruma düştü. Lyon maçında sol bekte kim oynayacak, belki televizyondaki yorumcular bana yardımcı olur.

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"TUR ATLAYACAĞIZ"

Önümüzdeki maçlardan minimum 3 puan alacağız ve listeyi değiştirme şansımız olacak. Kostic ve Oğuz Aydın'ı listeye yazabileceğiz. Dolayısıyla ligin ikinci yarısında daha güçlü olacağız. Tur atlayacağız. Belki tur atladıktan sonra Bilbao ile karşılaşırız. Kendileri iyi bir rakip ama bugün maç bizim elimizdeydi.

"SAMET'İ KORUYACAĞIZ"

Önümüzdeki maçta Fred, Oğuz, Kostic geri dönecek. Samet'i korumam gerekiyor. Evimizdeki maçta oynatamam onu. Onu korumam gerekiyor. 3-4-5 değişliklik olacak ama henüz düşünmedim. Başakşehir'i iyi biliyorum. Eğer uyuyabilirsem yarın, eğer uyuyamazsam bugün analiz etmeye başlayacağım.