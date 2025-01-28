×
Günlük Egazete © Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Jose Mourinho Süper Lig'in eski golcüsünü istiyor! Fenerbahçe'ye yazdılar

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Sörloth
Jose Mourinho Süper Ligin eski golcüsünü istiyor Fenerbahçeye yazdılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 12:08

Fenerbahçe, ara transfer sezonunda Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca gibi yıldız isimleri kadrosuna katarken, İspanyol basınından sürpriz bir haber geldi. Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve şu anda Atletico Madrid'in oyuncusu olan Alexander Sörloth için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca transferinin ardından çalışmalarına hızla devam ettiği bilinirken, sarı lacivertlilere için önemli bir iddia gündeme geldi.

Bir süredir adı Beşiktaş ile de anılan Alexander Sörloth için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.

Jose Mourinho Süper Ligin eski golcüsünü istiyor Fenerbahçeye yazdılar


MOURINHO BİZZAT İSTİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Sörloth transferini bizzat istediği İspanyol basını tarafından yazıldı.

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'nun, Sörloth transferi için kapıyı 30 milyon euroya yakın bir rakama açacağı kaydedildi.

Bununla beraber Sörloth'un halihazırda Atletico'dan ayrılmaya niyetinin olmadığı, Mourinho'nun bu transfer için ikna sürecinde olması gerektiği ifade edildi.

Gözden KaçmasınSon dakika: Fenerbahçe açıkladı, Anderson Talisca İstanbula geldiSon dakika: Fenerbahçe açıkladı, Anderson Talisca İstanbul'a geldi!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Sörloth

BAKMADAN GEÇME!