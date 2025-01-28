Jose Mourinho Süper Lig'in eski golcüsünü istiyor! Fenerbahçe'ye yazdılar

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Fenerbahçe'nin, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca transferinin ardından çalışmalarına hızla devam ettiği bilinirken, sarı lacivertlilere için önemli bir iddia gündeme geldi.

Bir süredir adı Beşiktaş ile de anılan Alexander Sörloth için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Sörloth transferini bizzat istediği İspanyol basını tarafından yazıldı.

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'nun, Sörloth transferi için kapıyı 30 milyon euroya yakın bir rakama açacağı kaydedildi.

Bununla beraber Sörloth'un halihazırda Atletico'dan ayrılmaya niyetinin olmadığı, Mourinho'nun bu transfer için ikna sürecinde olması gerektiği ifade edildi.