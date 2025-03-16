Jose Mourinho: Şampiyonluk şansımız devam ediyor

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Süper Lig'de Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

Bugün gol atamadık. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Rakibin kaleye gelen 1 şutu yok. Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor. 2. yarı başında enerji düşüşünü hissettik. Duygusal anlamda bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük.

ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR

Terlerinin son dakikasına kadar mücadele ettiler. İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Kaçırmak daha zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ha ben vardım ha Livakovic. Hiç fark etmezdi. Şampiyonluk şansımız devam ediyor.

KAZANSAYDIK BURADA OLMAZDIM

Ben buradayım çünkü kazanamadık. Kazanmış olsaydık, ben burada olmazdım. Şimdi size bunu söylüyorum bir sonraki sefer kazansak da kaybetsek de 1 saatten fazla beklemem durumunda gideceğim. Bunun bilinmesini istiyorum. Çünkü 1 saatten fazla beklediğim zaman bunu saygısızlık olarak görüyorum. Böyle bir durum olursa beklemeden giderim. Çünkü bu çok fazla. Siz gazetecilerin suçu değil. Sözüm size değil.

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AVRUPA'DA GÖSTERDİK

Glasgow'a karşı ilk maçta da kötü oynamıştık. Hollanda'daki AZ maçında da kötüydük. Her maçta iyi değildik Avrupa'da ama şansımız olduğu müddetçe kovalıyorduk. İlk maçı 2 farklı kaybetmemize rağmen 2 farklı kazandık, 3-4 farklı kazanabilirdik. Avrupa'da şunu gösterdik, bizim için bitmeden bitmemiştir.

G.SARAY'A KARŞI DAHA AZ MOTİVE

Şampiyonluk şansıyla ilgili yüzde veremem. Bilmiyorum. Muhtemelen çok zor olacaktır liderin puan kaybetmesi. Bunu özellikle sebebi şu; bazı takımlar bize karşı oynadıklarından daha az motivasyonla onlara karşı oynuyorlar. Bugün mesela ligde 3. sırada takıma karşı olan takıma karşı oynadık ama düşmemeye oynayan bir takıma karşı oynuyorduk sanki. Zor olacak ama matematiksel olarak hala mümkün. 1 maçımız eksik, kazanırsak puan farkını düşürürüz. Matematiksel olarak mümkün olduğu sürece biz mümkün olduğunu düşünürüz.

ÇOK FAZLA KULLANMADIM

Cenk'i çok fazla kullanmadım. Elimizdeki 4. forvet oyuncusu. Elimizde Nesyri, Dzeko, Talisca var. Onu acil durumlar için sahaya sürdüm. Aynı anda 4 santrforla oynayamam. Maçın son bölümünde Kahveci, Nesyri, Dzeko, Sebastian ve Oğuz ile oynadık. Cenk 4. santrfor, iyi bir insan ve iyi bir profesyonel. Burada oynadığından daha çok oynayacağı bir yere gidecektir. İyi bir insan ve iyi bir profesyonel olduğu için bu kararında kendisini durduramam.

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SAINT-MAXIMIN AÇIKLAMASI

Saint-Maximin sezon içinde çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Hiç olmadı. O yüzden hiçbir zaman kendisi için şunu söyleyemem, kendi çalıştığı insanlar illegal bir şekilde dataları sizlerle paylaştı, bence manipülasyona sebep olan datalardı. 10 Mart'ta Rangers maçı öncesi taktiksel antrenman yaptık. O antrenmanda en çok koşan bendim. Bütün oyunculardan daha çok mesafe sarf ettim. O antrenmanın amacı eğitim amaçlıydı. Oyunculara pozisyonel olarak nasıl pozisyon almalarını gösterdiğimiz, fiziksel yük anlamında düşüktü. Orada en çok mesafe kat eden kişi bendim. Aynı gün Maximin, bireysel çalışma yaptı. Tabii ki öyle bir çalışma yaptığı için daha çok antrenman yüküne sahip olması datalarda normal. Birlikte çalıştığı insanların bu iç bilgileri sizle paylaşması illegal. Bu manipülasyon. Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı idman yapmayınca oynayacak durumda olmayacaktır.

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