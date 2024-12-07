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Jose Mourinho: Şampiyon olamazlar ama...

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#Fenerbahçe#Mourinho#Beşiktaş
Jose Mourinho: Şampiyon olamazlar ama...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 18:13

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisinin öncesinde açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'la karşılaşacakları mücadele öncesi konuştu.

Derbileri kazanmanın önemine vurgu yapan Jose Mourinho, "İyi hissediyorum, bu tarz maçlardan önce iyi uyuyorum. Maçlardan sonra iyi uyuyamıyorum andrenalinden dolayı. Bir an önce maçın başlamasını bekliyorum. Beşiktaş şampiyon olamaz ama derbileri kazanabilir. Burada anladığım kadarıyla bazen derbileri kazanmak, şampiyonluklardan daha önemli görülebiliyor. Üzerlerinde baskı yok, hocaları değişti ve iyi oyuncuları var. Bizler son aylarda iyi oynuyoruz ve motiveyiz, lig şampiyonluğu için mücadele ediyoruz." dedi.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Beşiktaş

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