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Jose Mourinho: Salakça bir cevap olarak görülecek ama kazandılar çünkü daha çok gol attılar

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#Fenerbahçe#Mourinho#Derbi
Jose Mourinho: Salakça bir cevap olarak görülecek ama kazandılar çünkü daha çok gol attılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 07:00

Portekizli çalıştırıcı “Galatasaray’ın bizden çok fazla iyi, çok daha üstün oynadığını düşünmüyorum ama onlar girdikleri pozisyonları gole çevirdi” ifadelerini kullandı. Rakipleri karşısında çok gol kaçırdıklarını dile getiren deneyimli teknik adam “Ne kadar kaçırdığımızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik. Onlar daha çok gol attığı için kazandı” ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe’nin başında çıktığı ilk derbide, iç sahada Galatasaray’a karşı 3-1’lik yenilgi yaşayan teknik direktör Jose Mourinho “Rakibimizin bizden daha üstün olduğunu düşünmüyorum ama 3 puanı aldıkları için tebrik ediyorum Salakça bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı” dedi. Portekizli teknik adam karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, iyi bir futbol sergilemelerine karşın fırsatları değerlendiremediklerini dile getirerek “Maça hızlı başladık, domine ettik ama hiç önemi yok. 3-1’den sonra her şeyi riske ettik ama önemi yok. Ne kadar çok fırsat kaçırdığımızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik. Onlar ise daha çok gol attığı için kazandı” ifadelerini kullandı.

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TAÇTAN İKİ GOL YEDİK, BU ONLARIN BAŞARISI DEĞİL BİZİM SUÇUMUZ

Sonradan oyuna aldığı futbolcularının performanslarını öven Mourinho şöyle devam etti: “Futbol bu, Amrabat çok iyi bir ikinci yarı geçirdi. Sahte stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan akışkanlığı sağladı. İrfan Can ve En-Nesyri de ellerinden geleni yaptı. En-Nesyri şans da buldu ama atamadı. Sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem. Rakip iki taç atışından gol attı, bu onların başarısı değil bizim suçumuz..” Mourinho ayrıca “Galatasaray’ın bizden çok fazla iyi, çok daha üstün oynadığını düşünmüyorum ama onlar girdikleri pozisyonları gole çevirdi. Biz atamadık. Ancak lig uzun bir maraton, şansımız devam ediyor” diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Derbi

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