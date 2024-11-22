Jose Mourinho, Ruben Amorim'e mesaj atmış! 'Farklı bir dönemde farklı biriyim'

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Manchester United'ın yeni menajeri Ruben Amorim, Jose Mourinho ile mesajlaştıklarını söyledi.

İşte Ruben Amorim'in sözleri;

Jose Mourinho bana Manchester United'ın harika insanlarla dolu büyük bir kulüp olduğunu söylediği bir mesaj gönderdi. O haklı, hala bu kulüp böyle.

MOURINHO'DAN FARKLIYIM

Jose Mourinho'nun sadece benim değil bütün Portekizli teknik direktörler üzerinde etkisi vardır. Ama ben farklıyım. O Avrupa şampiyonuydu ama ben değilim. Farklı bir dönemde farklı biriyim. Şu an için doğru kişi benim. Yeni bir takım kuruyoruz. Oyuncularıma burada farklı bir şeyler öğretmeyi umuyorum

OYUNCULARA İNANIYORUM

Sizlerin bu oyunculara inanmadığını biliyorum ama ben inanıyorum. Sizler mümkün olmadığını düşünüyorsunuz ama ben başaracağımızı düşünüyorum. Oyunculara inanıyorum, farklı şeylere açıklar, sıkı çalışıyorlar ve bunu da yapmak zorundalar. Beni yanıltana kadar onlara inanacağım.

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