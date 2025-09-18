Jose Mourinho resmen Benfica'da: İmza töreninde olay Fenerbahçe sözleri!

Haberin Devamı

Benfica, Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı.

Portekiz devinden yapılan açıklamada, "2025/26 sezonunun son resmi maçından 10 gün sonra, hem Benfica hem de teknik direktör Jose Mourinho, 2026/27 sezonu için sözleşmeyi devam ettirmeme hakkına sahiptir" notu düşüldü.

"ÇALIŞMA FIRSATI BULDUĞUM HİÇBİR KULÜP, BENFİCA'NIN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMA DÜŞÜNCESİ KADAR BENİ MOTİVE ETMEDİ!"

İmza töreninde konuşan Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle güveniniz için teşekkür etmek istiyorum. Portekizli olarak, Benfica'yı, bu kulübün tarihini ve kültürünü bilmeyen kimse yoktur elbette. Ama tüm bunları bir kenara bırakıp Benfica'yı çok basit bir şekilde ifade etmem gerekirse, dünyanın en büyük kulüplerinden birinin teknik direktörüyüm! Göreve odaklanmak istiyorum, zorluklara değil, teknik direktörlük mesleğinin zevklerine odaklanmak, heyecan verici şeylere odaklanmak istiyorum. 25 yıl oldu, ama ben kariyerimi yüceltmek için burada değilim. 25 yıldır dünyanın en büyük kulüplerinde çalışma fırsatı buldum. Ama çalışma fırsatı bulduğum hiçbir kulüp, Benfica'nın teknik direktörü olmak kadar beni motive etmedi. Açıkça söylüyorum; Benfica için, buradaki görevim için yaşayacağım. Bu büyük bir onur."

"GERÇEK BENFICA, FENERBAHÇE KARŞISINDAKİ TAKIMDIR!"

"Benfica'nın DNA'sı kazanmaktır. Belki her zaman kazanamayacağız ama iki gün önceki gibi de kaybedemeyiz; o Benfica değildir. Benfica, İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı bir kişi eksik kalmasına rağmen olumlu bir sonuç almayı başaran takımdır. İşte kendimi gördüğüm Benfica budur."

"FENERBAHÇE'YE GİTMEKLE HATA YAPTIM, BENFICA'YLA KENDİ SEVİYEME DÖNDÜM"

"Benfica'nın gerçekten şampiyonluğu kazanmak için tüm imkanlara sahip olduğunu düşünüyorum. İki puan kaybetti, kesinlikle daha fazlasını kaybedeceğiz, umarım çok fazla olmaz, ama sıfırdan başlıyoruz. Benfica'da şampiyon olmak için potansiyel var. Söz değil, ama yapabileceğimize ve yapmamız gerektiğine dair inancım var. Benim için önemli olan, dünyanın en büyük kulüplerinden birini çalıştırmak. Kariyerim zengin geçti, farklı ülkelerde takımlar çalıştırdım, yanlış bir seçim yaptım ama pişman değilim, ama neyi iyi neyi kötü yaptığımızın bilincindeyim. Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak, kendi seviyeme geri dönmek demek."

