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Jose Mourinho, PFDK'ya sevk edildi! Sebebi açıklandı

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#Mourinho#PFDK#Süper Lig
Jose Mourinho, PFDKya sevk edildi Sebebi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 20:25

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Portekizli teknik adam, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildi.

Hukuk müşavirliği, ayrıca Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ı talimatlara aykırı hareketi, Galatasaray kalecisi Günay Güvenç ile Corendon Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu'nu hakaret, Bellona Kayserispor Antrenörü Muhammed Türkmen'i sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye gönderdi.

Süper Lig temsilcileri Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Gaziantep FK, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor da çeşitli nedenlerden dolayı disipline verildi.

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İşte yapılan açıklama,

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu GÜNAY GÜVENÇ 'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"CORENDON ALANYASPOR Kulübü idarecisi MEVLÜTHAN ÇAVUŞOĞLU 'nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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#Mourinho#PFDK#Süper Lig

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