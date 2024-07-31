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Jose Mourinho: Önce güneşlenip sonra Lille’i çalışacağız

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Şampiyonlar Ligi
Jose Mourinho: Önce güneşlenip sonra Lille’i çalışacağız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 07:00

Mourinho’dan 3. ön elemede karşı karşıya gelecekleri Fransız ekibi için çarpıcı yorum. 

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Geri düştükleri maçta Lugano’yu 2-1’le deviren F.Bahçe’de teknik direktör Jose Mourinho “Maçın zor olacağını biliyordum, ‘hayatta kalmalıyız’ demiştim. Sakin kaldık. 1-1’den sonra her şey bizim elimizdeydi, zorluk yaşamadık. Turu geçtik ve hayatta kalmayı başardık” dedi. Eksiklere dikkat çeken Portekizli “Mükemmel senaryo, tüm oyuncuların ilk günden bizimle olması olurdu. Bu şartlar altında çalışmak zor. Oyuncuların hepsi farklı seviyede oluyor. Benim yapabileceğim tek şey, onları tebrik etmek” diye konuştu.

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DAR AMA ÇEKİŞMELİ BİR KADRO İSTİYORUM

Dar ama çekişmeli bir kadro istediğini ve kupalar için, savaşmak için takımın üst düzey olması gerektiğini belirten Mourinho zaman zaman çift forvet oynayabileceklerini belirtirken sonraki turdaki rakip Lille için ise şunları söyledi: “Hiçbir şey çalışmadık. Tabii ki onları geçen yıldan tanıyorum. Tek odağımız Lugano’ydu. Adım adım bakmamız gerekiyor. Şu andan itibaren Lille’i konuşabiliriz. Yarın havuz başında güneş altında biraz vakit geçirdikten sonra Lille için çalışmaya başlayacağız.”

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Şampiyonlar Ligi

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