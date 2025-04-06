Jose Mourinho, Okan Buruk hakkında ilk kez konuştu: 'Hollywood!'

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hafta içi Galatasaray'a elendikleri maçın ardından teknik direktör Okan Buruk ile arasında geçen olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından takımlar soyunma odasına giderken kulübe önünde Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkmış, Buruk ise bu müdahalenin ardından yere düşmüştü.

3 MAÇ CEZA ALDI

Yaşananların ardından "saldırı" nedeniyle sevk edildiği PFDK tarafından 3 maç cezaya çarptırıldı. Ancak PFDK'nın 4 maçtan az verdiği cezalar, kırmızı kartın görüldüğü turnuvada çekildiği için Portekizli çalıştırıcı bugün takımıyla birlikte sahada yer aldı.

İLK KEZ KONUŞTU

Mücadelenin ardından Mourinho, gelen soruya "1 görüntü 1000 kelimeden çok daha iyidir. Ben şimdi size olayları anlatırsam benim versiyonum olur. Kelimelerin çok bir anlamı yok. Görüntüler konuşur. Herkes de görüntüleri gördü. Eminim Hollywood'dakiler de görmüştür. yanıtını verdi.

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