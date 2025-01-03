×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Jose Mourinho, öğrencilerini motive etti: Kendimize inanırsak farkı kapatırız

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mourinho#Samandıra
Jose Mourinho, öğrencilerini motive etti: Kendimize inanırsak farkı kapatırız
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 07:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni yıl tatilinin ardından buluştuğu futbolcularını motive etti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni yıl tatilinin ardından yapılan ilk antrenmanlarda öncelikle psikolojik çalışmalara ağırlık veriyor.

Portekizli çalıştırıcı, önceki akşam gerçekleştirilen 2025’in ilk idmanı öncesi oyuncuları etrafına toplayarak bir motivasyon konuşması yaptı.

Sözlerine, “İnanmazsak başaramayız” diye başlayan Mourinho, “Hatayspor maçıyla ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapalım. Puan kaybetmeden ilerlersek şampiyon olacağımıza inanıyorum. Kendinize inanın ve Hatayspor maçına güçlü bir konsantrasyonla çıkın” dedi.

Gözden KaçmasınSuudi Arabistandan Fenerbahçeye Talisca müjdesi Arap gazeteci canlı yayında açıkladıSuudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! Arap gazeteci canlı yayında açıkladıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Mourinho#Samandıra

BAKMADAN GEÇME!