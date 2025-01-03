Jose Mourinho, öğrencilerini motive etti: Kendimize inanırsak farkı kapatırız

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni yıl tatilinin ardından yapılan ilk antrenmanlarda öncelikle psikolojik çalışmalara ağırlık veriyor.

Portekizli çalıştırıcı, önceki akşam gerçekleştirilen 2025’in ilk idmanı öncesi oyuncuları etrafına toplayarak bir motivasyon konuşması yaptı.

Sözlerine, “İnanmazsak başaramayız” diye başlayan Mourinho, “Hatayspor maçıyla ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapalım. Puan kaybetmeden ilerlersek şampiyon olacağımıza inanıyorum. Kendinize inanın ve Hatayspor maçına güçlü bir konsantrasyonla çıkın” dedi.