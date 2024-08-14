Jose Mourinho: O penaltının sebebini sadece hakem biliyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille’e elendikleri maç sonrası İspanyol hakem Jose Maria Sanchez ve UEFA aleyhine çarpıcı açıklamalar yaptı:

HER ŞEYi DENEDiK

Takım her şeyi denedi, biz de denedik. Sistemi, oyuncuları değiştirdik. Kısa oyundan uzun oyuna döndük. Taraftarlarımız, takımımızın ruhunu gördü. Ben takımımla gurur duyuyorum.

PENALTIYI KONUŞMAYALIM

Penaltı hakkında konuşmasam daha iyi. Çünkü son zamanlarda benim başıma gelen diğer olaylara bakınca; bunun neden penaltı olduğunu sadece hakem biliyor.

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ÇOK FIRSAT YAKALADIK

Maçta iki topumuz direkten döndü, çok fırsat yakaladık. Bir takım kazanmayı hak etti ama diğeri tur atladı.

FERDi VE FRED OLMAYINCA

Maç öncesi yaptığımız planda Ferdi-Dzeko-Maximin ile üçgenler yapacaktık. Ferdi olmayınca planlarımız değişti. Ferdi ve Fred’in ikisinin birden olmaması bizim için çok zor oldu.

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VRUPA LiGi’NDE iYi ŞEYLER YAPMA ŞANSIMIZ VAR, EĞER!..

Mourinho, Roma’nın başında iken UEFA ile yaşadığı gerginliğe gönderme yaparak, “Eğer Avrupa Ligi’nde iyi şeyler yaparsak’ cümlesinin devamını getirmek istemiyorum çünkü getirirsem başım belaya girebilir. Devamını merak ediyorsanız Roma-Sevilla Avrupa Ligi finalini izleyin” dedi. 2023’teki o maçı Roma penaltılarla kaybederken, Mourinho hakeme isyan etmişti.