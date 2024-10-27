×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Jose Mourinho: 'Mutluyum ama daha fazla atmalıydık'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig
Jose Mourinho: Mutluyum ama daha fazla atmalıydık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 21:42

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Bodrum FK'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 4, 5, 6 olabilirdi. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Attığımız goller ürettiğimiz pozisyonlardan değildi.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin golcüleri, ilkleri başardı Hem Dzeko hem En Nesyri boş geçmediFenerbahçe'nin golcüleri, ilkleri başardı! Hem Dzeko hem En Nesyri boş geçmediHaberi görüntüle

ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDI

Osayi'nin basit pasında İsmail basit bir dokunuşla gol atabilirdi ama o sihirli bir gol atmaya çalıştı. Maçı çok rahat öldürebilirdik. Perşembe-pazar oynamak kolay değildir bazen, bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Bir süre sonra enerjimiz düştü. Bazı oyuncular oyunun böyle akmasından psikolojik olarak mutlu gibiydi ama önemli olan 3 puandı.

SANTRFOR YORUMU

Maçlara göre santraforlar değişebilir. Bu kez iki santraforla oynadık ve Cenk Tosun oyuna girdi. Tek santraforla başlarsanız, üçüncü forvet giremeyebilir oyuna. Cenk Tosun için de mutluyum, o da bunu hak ediyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!