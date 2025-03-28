Jose Mourinho, Morais duvarına karşı!

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Fenerbahçe'nin bugün deplasmanda Bodrum ile oynayacağı maç bir Süper Lig karşılaşmasından ve 3 puandan çok daha fazla anlam taşıyor. F.Bahçe zirve yarışındaki iddiasını sürdürebilmek ve yarınki Beşiktaş-Galatasaray maçını daha rahat bir şekilde seyredebilmek için bugün kazanıp derbinin sonucunu bekleyecek. Bodrum ise Jose Morais ile yakaladığı çıkışı devam ettirip serisini sürdürmek ve ateş hattından biraz daha uzaklaşmak için seyircisi önünde 3 puan almakta kararlı. Ancak bu maç 2 Portekizli teknik adamları açısından da özel bir anlama sahip.

BİRLİKTE BİRÇOK KUPA ALDILAR

Bunun nedeni ise Morais’in uzun yıllar yardımcılığını yaptığı ustası Mourinho ile karşı karşıya gelecek olması. İlk olarak Porto’da beraber çalışan sonrasında İnter, Real Madrid ve Chelsea’de görev yapan 2 Portekizli birlikte çalıştıkları dönemde birçok önemli başarıya imza attı, hem lig hem de kupalar kaldırmayı başardı. 10 sene önce yollara ayrılan ikiliden Mourinho, Avrupa’nın köklü takımlarında görev yapmaya devam edip son olarak Fenerbahçe’ye gelirken Jose Morais ise Suudi Arabistan, Güney Kore, İran gibi birçok farklı ülkenin takımında görev alıp önemli başarılara imza attı.

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BODRUM 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Daha önce Antalya’yı çalıştıran, Volkan Demirel ile yollarının ayrılmasının ardından Bodrum’un başına geçen Morais, Mouinho ile kariyerinde ilk defa rakip olarak karşılaşacak. Şimdi merak edilen soru şu; F,Bahçe bugün kazanıp şampiyonluk yarışında G.Saray’la olan puan farkını azaltabilecek mi? Yoksa ligde 6 maçtır yenilmezken gol dahi yemeyen Bodrum mu gülecek? Başka bir ifade ile usta Mourinho mu yoksa çırağı Morais mi kazanacak? Tüm bu sorular bugün saat 20.30’da maçta yanıt bulacak.

76- Bodrum, lig tarihinde F.Bahçe’yi konuk eden 76’ncı takım olacak. Kanarya bugüne kadar ziyaret ettiği 75 takım arasında sadece Hacettepe, Eyüp, Kahramanmaraş ve Yeşildirek’i yenemedi.

3- Dış sahada son 3 lig maçında gol yemeyen Fenerbahçe, yabancı bir teknik adam ile daha uzun son gole kapama serisini Mart-Mayıs 2010 arasındaki 5 karşılaşmalık süreçte yakaladı (Daum).

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0- Morais, Bodrum’la 6 Süper Lig maçında da gol yemedi. Lig tarihinde bir takımdaki görevine daha uzun gole kapama serisiyle başlayan tek teknik direktör Milan Zivadinovic (9 maç; 1981-82 Sakarya)

2- Jose Morais göreve geldikten sonra İstanbul takımlarıyla oynadığı 2 Süper Lig maçını da kazanan Bodrum FK, daha önceki 7 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilmişti (1B 6M)