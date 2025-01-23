Jose Mourinho: Milan Skriniar'a güzel bir hikaye anlattım

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon maçı öncesi 10 eksiklerinin bulunduğunu belirtirken bu durumu taraftarın desteği ile telafi edeceklerini söyledi. Portekizli teknik adam tur için 2 maçta 2 puanının yeteceğini belirtirken “5 bekimiz var, hiçbiri yok. İsmail sakat, kendisi yardımcı olabilirdi. Becao, Samet, Bartuğ yok. Livakovic yok. Zor bir durumdayız. Oynayacağımız rakip de çok zorlu. Stadyumun tamamen dolu olacağını düşünüyorum. Destek zamanı, onlara ihtiyacımız var” dedi

ASIL ROL SPORTiF DiREKTÖRÜMÜZDE

Mourinho, Milan Skriniar transferinde etkisinin olup olmadığı ile ilgili yöneltilen bir soruya ise şu yanıtı verdi:

“Ufak bir rolüm var. Asıl büyük rol kulübün rolü. Asıl rol sportif direktörümüzde. Çünkü hem menajerleriyle hem kulüplerle görüşmeleri yüz yüze yürüten kişi oydu. Benim rolüm sadece telefonla ona F.Bahçe’nin ne kadar harika bir kulüp olduğunu, Türkiye Ligi’nin ne kadar harika, ne kadar adil bir lig olduğunu, İstanbul’un yağmur olsa da güneş olsa da ne kadar güzel olduğunu söylemek oldu. Güzel bir hikâye anlattım.”

Haberin Devamı

OKAN BURUK BENCE HAKLI

Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ‘Önümüze bakıyoruz’ sözleri için de “Okan haklı. Lider pozisyonunda olunca diğer takımlara bakmaya, endişe etmeye gerek yoktur. Kendisini haklı görüyorum” dedi.