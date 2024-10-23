Jose Mourinho, ManU’ya karşı ne yapacak? Revizyon mu, ısrar mı

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Samsun’da iki puan bırakan Fenerbahçe’de eleştiri oklarının hedefindeki isim haline gelen teknik direktör Jose Mourinho’nun, Avrupa Ligi’nde yarın Manchester United ile oynanacak maçta kadroda revizyon yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertli taraftarların ilk 11’de görmek istediği Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci’nin yanı sıra, daha çok süre almasını beklenen yılın en pahalı transferi Youssef En-Nesyri’nin United karşısında ilk 11’de olup olmayacağı soruları yanıt bekliyor.

KANATLARDA KİM OYNAYACAK?

Samsunspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin İrfan Can Kahveci ile ilgili sorularına sinirlendiği gözlenen Jose Mourinho’nun İrfan’a şans verip vermeyeceği merakla bekleniyor. Ancak İrfan’ın forma rakibi Tadic de formda. Mourinho, Tadic’i de sağ kanatta düşündüğü için İrfan kulübeye mahkum kalmıştı. Uzak mesafelerden umulmadık gol vuruşları yapabilen milli yıldızın oynaması durumunda Tadic sol kanada kaydırılabilir bu durumda da Maximin yedek kulübesine çekilebilir.

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SOL BEKTE MERT MÜLDÜR VEYA DJİKU

Orta sahada dünyaca ünlü yıldızları Amrabat, Fred ve Szymanski‘den vazgeçmesi beklenmeyen Mourinho’nun, sakatlıktan çıkıp takımla antrenmanlara başlayan İsmail Yüksek’i ilk 11’e yazıp yazmayacağı son antrenmandan sonra netleşecek. Sağ bekte Osayi Samuel’i İngiliz ekibine karşı sahaya sürecek olan Mourinho, Kostic ve Levent Mercan UEFA listesinde yer almadığı için sakatlanan Oosterwolde’nin yerine sol bekte Mert Müldür veya Djiku’ya görev verecek. Defansın göbeği ise Çağlar ve Becao’ya emanet.