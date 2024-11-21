Jose Mourinho Manchester United'dan eski öğrencisini istiyor! Bileti kesildi, girişimler başladı...

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Süper Lig şampiyonluğu hasretine son vermek isteyen ve Avrupa Kupalarında da başarı hedefleyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine odaklandı.

Kadrosuna sezon başında Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Filip Kostić ve Sofyan Amrabat gibi takviyeler yapan sarı-lacivertli ekip, devre arasında da nokta atışı hamleler yaparak zafere ulaşmayı planlıyor.

TALISCA İDDİALARI

Al-Nassr formasıyla sezona damga vuran Brezilyalı yıldız Anderson Talisca’yı transfer etmek için çalışmalara başladı. Fenerbahçe yönetimi, yıllık olarak net 12 milyon Euro kazanan Brezilyalı yıldıza imza attırmak için hem menajeri hem de kulübü ile temasa geçti. Suudi basınındaki haberlere göre de Talisca devre arasında sarı lacivertli formayı giyecek.

ERIKSEN İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

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Brezilyalı futbolcunun haricinde orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Manchester United'da forma giyen Cristian Eriksen için de girişimlere başladığı belirtildi.

Portekiz medyasında yer alan haberlere göre; ManU'nun yeni hocası Ruben Amorim'in devre arasında kadroda büyük bir revize yapacağı ileri sürüldü. Eriksen'i kadrosunda düşünmediği belirtilen Amorim'in, kış transfer döneminde deneyimli orta saha oyuncusunun gidişine onay vereceği belirtiliyor.

MOURINHO İSTİYOR

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun transferine yeşil ışık yaktığı aktarılırken Tottenham'dan eski öğrencisi olan Eriksen'in ismini Fenerbahçe yönetimine bildirdiği ileri sürüldü.

Eriksen'in pas kalitesi ve oyun görüşüyle sarı lacivertli ekibe güç katacağı ifade edilirken Christian Eriksen'in Ocak ayında Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'ye imza atacağı söyleniyor.

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yıldız futbolcu bu sezon İngiliz devinde 13 maçta forma giyerken 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.