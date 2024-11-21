×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Jose Mourinho Manchester United'dan eski öğrencisini istiyor! Bileti kesildi, girişimler başladı...

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#Cristian Eriksen#Jose Mourinho
Jose Mourinho Manchester Uniteddan eski öğrencisini istiyor Bileti kesildi, girişimler başladı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 11:17

Süper Lig'de 2. sırada bulunan ve zorlu şampiyonluk yarışında şansını arttırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliği yaşanıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde transfer listesini oluşturan Fenerbahçe'de rota Manchester United'ın yıldızına çevrildi.

Haberin Devamı

Süper Lig şampiyonluğu hasretine son vermek isteyen ve Avrupa Kupalarında da başarı hedefleyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine odaklandı.

Kadrosuna sezon başında Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin, Filip Kostić ve Sofyan Amrabat gibi takviyeler yapan sarı-lacivertli ekip, devre arasında da nokta atışı hamleler yaparak zafere ulaşmayı planlıyor.

Gözden KaçmasınA Milli Takımın Dünya Kupası Elemelerindeki torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu Grup formatı ve kura çekimi tarihi...A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu! Grup formatı ve kura çekimi tarihi...Haberi Görüntüle

TALISCA İDDİALARI

Al-Nassr formasıyla sezona damga vuran Brezilyalı yıldız Anderson Talisca’yı transfer etmek için çalışmalara başladı. Fenerbahçe yönetimi, yıllık olarak net 12 milyon Euro kazanan Brezilyalı yıldıza imza attırmak için hem menajeri hem de kulübü ile temasa geçti. Suudi basınındaki haberlere göre de Talisca devre arasında sarı lacivertli formayı giyecek.

ERIKSEN İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Haberin Devamı

Brezilyalı futbolcunun haricinde orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Manchester United'da forma giyen Cristian Eriksen için de girişimlere başladığı belirtildi.

Portekiz medyasında yer alan haberlere göre; ManU'nun yeni hocası Ruben Amorim'in devre arasında kadroda büyük bir revize yapacağı ileri sürüldü. Eriksen'i kadrosunda düşünmediği belirtilen Amorim'in, kış transfer döneminde deneyimli orta saha oyuncusunun gidişine onay vereceği belirtiliyor.

Jose Mourinho Manchester Uniteddan eski öğrencisini istiyor Bileti kesildi, girişimler başladı...

MOURINHO İSTİYOR

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun transferine yeşil ışık yaktığı aktarılırken Tottenham'dan eski öğrencisi olan Eriksen'in ismini Fenerbahçe yönetimine bildirdiği ileri sürüldü.

Eriksen'in pas kalitesi ve oyun görüşüyle sarı lacivertli ekibe güç katacağı ifade edilirken Christian Eriksen'in Ocak ayında Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'ye imza atacağı söyleniyor.

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yıldız futbolcu bu sezon İngiliz devinde 13 maçta forma giyerken 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#FENERBAHÇE#Cristian Eriksen#Jose Mourinho

BAKMADAN GEÇME!