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Jose Mourinho: 'Maçı domine ettik, galibiyeti hak ettik'

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig
Jose Mourinho: Maçı domine ettik, galibiyeti hak ettik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 21:33

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

Rakibin attığı gol, bizim hatamızdan sonra iyi bir şutla geldi. Bunun dışında oynamaya çalışan ve maçı domine eden bizdik. İlk yarıda değişiklik yaptık ve daha sonra değişiklik yaptık. 3-1'den sonra tamamen takıma denge getirmek için değişiklik yaptık ve her şey bizim için iyi gitti.

GALİBİYETİ HAK ETTİK

İkinci yarıdaki fark, gol atmamızdı. İlk yarıda da pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk ama o periyotta goller bulduk. Maçı domine etmiştik. Galibiyeti en başından beri hak etmiştik.

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İKİSİ DE SIK SIK SAKATLANDI

3. dakikada sarı kart gördüğünüzde oyuncu olarak bu durum sizi kısıtlıyor. İsmail'i ilk yarıda çıkartmak istemedim ama sonrasında değişiklik yapmak zorundaydım. 6 numara oynadığınızda rakibi kovalar ve müdahale edersiniz. Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var. Bugün yine canımızın yandığını hissettik. O yüzden İsmail'i çıkardım. İrfan Can çok mücadele etti ama onun yerine taze bir oyuncu sokmak istedim. Onları oyundan çıkartma nedenim bunlardı. İki oyuncu da çok sıkı çalışıyor. İkisi de bu sezon sık sakatlandı. İkisi de hem iyi insanlar hem iyi futbolcular.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig

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