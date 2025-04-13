Jose Mourinho: 'Maçı daha erken bitirebilirdik'

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Süper Lig'de Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

Maçın ilk 20-30 dakikasında Livakovic bizi kurtardı. Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. İkinci yarıda da topa çok iyi sahip olduk. Rakibimizin attığı harika bir gol var. O golden sonra maçın duygusu değişti. Farkı artırabilirdik. Maçı daha erken bitirebilirdik. Daha erken üçüncü golü bulabilirdik.

ZOR BİR MAÇTI

Zor bir maçtı. Fenerbahçe'nin gelecek yıl da bu stadyumda oynayacağını düşünüyorum çünkü Sivasspor'un kümede kalmak için puanlar alabileceğini düşünüyorum.

EN-NESYRI'NİN PERFORMANSI

Livakovic hakkında konuştum bir önceki açıklamamda. Talisca çok önemliydi. Bright, Skriniar gibi oyuncular vardı. En-Nesyri konusunda... Keyif almak için gol atıyordu. Penaltısız 26 gol attı. Zorlu bir dönemden geçti. Ramazanda biraz gücünü kaybetti ama tekrardan o gücünü kazanmaya başladı. Geri geldiğini gösterdi. Kalan 7 maçta da şüphesiz ona sahip olacağız.

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VAR HAKEMİ YORUMU

Kontrataklardan pozisyonlar ürettik. Zor bir maçtı. Çok iyi bir hakem vardı ancak çok kötü bir VAR hakemi vardı.