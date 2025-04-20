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Jose Mourinho maç sonunda küplere bindi: 'Amacınız nedir?'

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#Fenerbahçe#Mourinho#Kayserispor
Jose Mourinho maç sonunda küplere bindi: Amacınız nedir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 21:32

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"NİYE AYNI ŞEYİ SORUYORSUNUZ?"

Muhabirin eksikler üzerine sorduğu soruyu yanıtlayan Mourinho, "Bana yine aynı şeyi soruyorsunuz. 2 kere Kayserispor'un eksiklerinden bahsettiniz. Bunu sordunuz. Neden? 10-12 yaşında oyuncular mı? Profesyoneller. Oynayanlar da kadronun bir parçası olan oyuncular. Dürüstlük, onur. Buna sahip oyuncular. Amacınız nedir? Onların yerine oynayan oyuncuların hırsları vardı. Maçı konuşmak istiyorsanız maçı konuşalım." sözlerini sarf etti.

 

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"RAKİBİN HAKKINI TESLİM EDİYORUM"

"Rakibimizin her hızlı atağı bizler için tehlikeli oldu. Çok top kaybettik. Attıkları gollerin hepsi, yapmamız gereken top kayıplarından geldi. Rakibi tebrik ediyorum ama bunlar bizim hatalarımızdı. Seba'nın kaybetmiş olduğu toptan sonra kontrayı durduramadık, 2-1 geriye düştük. Her şeyi risk ettik, tek stoper Skriniar'la oynadık. Maçı 3-2'ye getirdik. 3-2'den sonra Nesyri oyunu bitirebilirdi. Fred'in kaybettiği toptan sonra orta geldi, Bright stoper olmadığı için alanı kapatamadı ve golü yedik. Garip bir maçtı. Rakibin de hakkını teslim ediyorum. 4-2 yapacak pozisyonumuz vardı. 3-3'ten sonra Skriniar'ın direkten dönen topu vardı. Sahada istikrarlı değildik, iniş çıkışlar vardı."

 

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#Fenerbahçe#Mourinho#Kayserispor

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