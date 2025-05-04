Jose Mourinho: 'Ligin sonucu başlamadan belirlenmişti'

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Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun sözleri;

Bugün Fenerbahçe'yi neyi yaptı? Bazı oyuncularımız yeteri kadar iyi performans alamazsınız bu takım performansınızı da etkiliyor. Bugün maça baktığımızda bir takım maçı kazanmak istedi, basit gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama kaybetmeyi hak etmedik.

VAR VE HAKEM ELEŞTİRİSİ

Organize anlamda savunma yaptılar. Bir önceki Galatasaray maçında aynı strateji ile çıkacaklarını düşündük ve bununla ilgili sıkıntı yaşamayacağımızı düşündük. Bugün verilen penaltı, En-Nesyri'ye verilmeyen penaltı... Bugünkü penaltının bize kaç kez verilmediğini gördük. Konuşmaktan yoruldum! Kaybetmeyi hiç hak etmedik. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. İkinci yarıda bu anlamda daha iyiydik. Onlar da iyi savundu, kalecileri iyi kurtarışlar yaptı. Sonucu kontrol etmeyi başardılar.

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LİGİN SONUCU BELİRLENMİŞTİ

Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde son maçlarda kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu ama bu ligin sonu başlamadan belliydi.

KENDİ İÇ MESELEMİZDİR

Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Medya önünde konuşulmaz. Eğer çok iyi olduğum bir konu varsa, o da yönetim ve başkana gösterdiğim saygıdır. Dolayısıyla kendi iç meselelerimizi burada konuşmayacağım.