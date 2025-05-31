Jose Mourinho: 'Ligde bazen garip şeyler oldu!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u evinde 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"BU SEZON HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Genel bir sezon değerlendirmesinde bulunan Mourinho, "Ligi ikinci bitirdik, hedef bu değildi. Şampiyonluk yarışından koptuğumuz ana kadar iyi bir hissiyattaydım. Şampiyonluğun kaçması sonrası takımın odağını toparlamak zordu. Aylarca ligde iyi mücadele ettik. Ligde bazen garip şeyler oldu, bunu tasvir edemem. Rangers maçında da başımızdan garip şeyler geçti. Genel olarak bakarsak, bu sezon hayal kırıklığı oldu." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe tribünlerindeki İsmail Kartal pankartına müdahale! Güvenlik görevlileri kaldırdı Haberi görüntüle

"BEN OYUNCULARIMI SUÇLAMADIM, İLK ÜZÜLEN ONLAR"

Kendisine yöneltilen "Sezon boyunca genelde puan kayıplarından sonra sorduğumuz sorulara neden küçümseyerek cevaplar verdi?" sorusuna ise Portekizli teknik adam, "Aslında bu soruların cevapları bariz olduğu içindi. Tabii ki bir hoca yeni geldiği zaman insanlar heyecanlı olur ama bunu matematiksel olarak şansınızın olmadığı bir maçla kıyasladığınızda stadyum boş olur, tepkiler olur, oyuncular topa bile dokunmak istemezler. İnsanlar mutlu olmazlar. İnsanlar bunu hissederler. Ben hiçbir zaman oyuncularımı suçlamadım. Çünkü onlar her şeyden önce bir insan ve profesyoneller. Kötü sonuç aldığımızda ilk üzülenler onlar. O yüzden ilk günle bugünü veya Eyüp maçını karşılaştırdığınızda fark olması normal. Bu tarz soruların cevapları bariz. Siz bu soruyu sorarken nedenini biliyorsunuz. Şu an mutlu musunuz diye sormazsınız çünkü mutlu değilim. Evet kazandık ama durumdan memnun değilim. Teknik direktörler de maçtan sonra oyuncular gibi yorgun oluyor. Ama en azından kibar olduğumu düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.

Haberin Devamı

"YARIN TÜRKİYE'DEN AYRILIYORUM ÇÜNKÜ..."

Tecrübeli teknik adam açıklamalarını ise "Yarın Türkiye'den ayrılıyorum. Çünkü yaklaşık 11.5 aydır buradayım. Ameliyat olduğum dönemde bile hiçbir antrenmanı kaçırmadım. Biraz araya ve dinlenmeye ihtiyacım var. Elbette döneceğim." sözlerini sarf ederek sonlandırdı.

Haberin Devamı

"SIKINTILAR YAŞADIK AMA HERKES PROFESYONELDİ"

Gelecek sezon planlarından bahseden Mourinho, "Yeni bir takım kurmanın hem artıları hem eksileri olur. Daha kolay veya zor olacağını gelen oyuncuların kalitesi belirler. Burada transfer Avrupa'ya göre bir hafta uzun sürüyor. Portekiz'deki kampa giderken takımın tamamının hazır olmasını isterim tabii ama zor olduğunu biliyorum. Giden oyunculara baktığımız zaman Dusan ve Edin... Bu oyuncular gol demek, asist demek, liderlik demek. Önümüzdeki sezon nasıl olacağını göreceğiz. Taraftarlara vermek istediğim mesaj basit ama onların duymak istemeyeceği şeyler. Benim takımımdaki oyuncular iyi adamlar, ben en iyi teknik direktör değilim belki onlar dünyanın en iyi oyuncuları değil ama biz profesyoneliz. Son maçlarda sıkıntılar yaşadık ama takımımdaki herkes profesyoneldi. Şunu söyleyebilirim ki tatil sonrası takıma dönecek oyuncular her şeylerini vermek için dönecekler." şeklinde konuştu.