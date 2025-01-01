Jose Mourinho, ligde 8 puan farka dair konuştu | Kariyeri hakkında: Muhteşem bir deneyim olur

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İtalyan basınından Corriere Dello Sport'a açıklamalar yaptı.

Portekizli teknik adam, Süper Lig'deki son durum ve kişisel hedefine dair konuştu.

Sarı lacivertli takıma geliş sürecini anlatan Mourinho, "İşimi ve futbolu çok seviyorum. Bu nedenle beklemek istemedim. Beni isteyen ve değer veren bir kulübe geldim. Ben de böyle önemli bir kulüp ve güzel bir şehirde görev yapmak istediğim için bu teklifi kabul ettim" diye konuştu.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına da değinen Mourinho, "Futbolu o kadar çok seviyorum ki ameliyat olduktan sadece üç gün sonra tekrar çalışmaya başladım. Takım ve oyuncularımla birlikte hazırlıkları yapmak zorundaydık. Galatasaray ile aramızdaki puan farkı 8 ama bu fark kapatılabilir" dedi.

Haberin Devamı

GELECEK HEDEFLERİ HAKKINDA

Gelecek hedefleri hakkında sorulan soruyu yanıt veren Mourinho, "Bir Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası’nda mücadele etmek istiyorum. Bir ülkeyi, milli takım etrafında birleştirmek istiyorum. Bu, muhteşem bir deneyim olur" dedi.