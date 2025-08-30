Jose Mourinho kovulmak için her şeyi yaptı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de beklenen oldu ve teknik direktör Jose Mourinho’nun görevine resmen son verildi. Haziran 2024’te büyük hayallerle ve iddialarla Fenerbahçe macerasına başlayan Mourinho, görevdeki 454’üncü gününde sarı lacivertli takıma veda etmek zorunda kaldı.

Tüm dünyada büyük ses getiren Fenerbahçe-Mourinho birlikteliğinin böyle kısa sürmesinin en önemli sebebi olarak takımın her kulvarda başarısız olmasını gerekçe göstermek tabii ki mümkün, ancak yaşanan olayları göz önüne getirince Portekizli teknik adamın adeta kovulmak için her şeyi yaptığı da ortada...

YERLİ FUTBOLCULARA ÖN YARGILI DAVRANDI

1- Katıldığı kupalarda başarılı olamadı, büyük maç kazanamadı. Bir sezon önce ligde 99 puanla rekor kıran takım, Mourinho ile 84 puan toplayabildi. Geçen sezon Avrupa Ligi’ne son 16 turunda, Türkiye Kupası’na çeyrek finalde, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne play-off aşamasında havlu attı.

Haberin Devamı

2- Yerli futbolculara karşı önyargılı davrandı. İsmail Kartal döneminin yıldızları İsmail Yüksek ile İrfan Can Kahveci’yi ‘yedek futbolcu’ konumuna düşürdü. Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek gibi genç yeteneklere doğru dürüst şans vermedi. 15 milyon Euro’luk Cengiz Ünder’den hiç faydalanamadı.

KENDİ ALDIRDIKLARINI BİLE PARLATAMADI

3- Transferini kendi istedikleri dahil hiçbir ismi parlatamadı. Jose Mourinho’dan önce her yıl en az bir oyuncuyu 20-30 milyon Euro’lara satan Fenerbahçe’de bu yaz hiçbir futbolcuya ciddi bir teklif gelmedi. Sadece bu açıdan bakarsak bile sarı lacivertli kulübün kaybı onlarca milyon Euro’yu buluyor.

4- Szymanski ve Amrabat çoğunlukla kötü oynasa bile sürekli ilk 11’de şans verdi. Buna karşın Hırvatistan Milli Takımı’nın 1. kalecisi Livakovic’i kulübeye mahkûm etti. Dünya çapında bilinen bir isim olmasına rağmen Dominik Livakovic’in kendine güvenini kaybetmesine sebep oldu.

BÜYÜK MAÇLARIN HİÇBİRİNİ KAZANAMADI

5- Geçen sezon ligde ilk 5’te yer alan hiçbir takımı yenemedi. Galatasaray’a hem ligde hem kupada mağlup oldu. Beşiktaş’a ligde iki kez boyun eğdi. İlk 5’in diğer takımları Göztepe, Samsun ve Başakşehir karşısında da galibiyet sevinci yaşayamadı. Avrupa kupalarındaki kritik maçlarda gülemedi.

Haberin Devamı

6- Sportif alanda hiçbir başarısı olmayan Mourinho’nun son Benfica maçından önce, “Şampiyonlar Ligi kulübüm için önemli olsaydı gerekli transferleri yapardı” şeklinde açıklama yapması ve asbaşkan Hamdi Akın’a yönelik “Tanımıyorum” sözü bardağı taşıran son damla oldu ve tüm kredisini bitirdi.