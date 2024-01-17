Jose Mourinho kovularak 3.2 milyar TL kazandı

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Roma Kulübü, 2021-22 sezonundan bu yana takımın başında bulunan Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Sözleşmesinin bitimine 6 ay kala işine son verilen Portekizli teknik adamın alacağı tazminat merak konusu oldu. Bunun nedeni ise bugüne dek işine gönderildiği kulüplerden kazandığı yüksek tazminatlar.

ROMA’DA RAKAM DÜŞÜK

60 yaşındaki Jose Mourinho, 2 kez Chelsea’de olmak üzere olmak üzere ayrıldığı 5 kulüpten toplam 85.5 milyon sterlin (3.25 milyar TL) tazminat kazandı.

Mourinho, 2004-07 yılları arasında görev yaptığı Chelsea’de görevine son verilirken 18 milyon sterlin aldı.

Real Madrid de hayal kırıklığı yaşadığı 3. sezonunda ünlü teknik adamla vedalaşmak için 17 milyon sterlin tazminat ödemeyi gözden çıkardı.

17 AYA 18 MiLYON STERLiN

Chelsea’deki 2. döneminde İngiltere Premier Lig ve Lig Kupası’nı kazansa da gönderme kararı Londra ekibine bu operasyon 12.5 milyon sterline patladı.

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İlk sezonunda Lig Kupası’nı, Community Shield’ı ve Avrupa Ligi’ni kaldırdığı Manchester United’a da 3. sezonunda Mourinho’yu göndermek 17 milyon sterlin tazminata mal oldu.

Sadece 17 ay görev yaptığı Tottenham da Portekizli hoca ile 18 milyon sterlin karşılığında yollarını ayırdı.

ROMA’DA RAKAM DÜŞÜK

6 aylık görev süresinin kaldığı Roma’da ise ayrılık tazminatı olarak Mourinho’ya 3 milyon sterlin ödenmesi bekleniyor. Bu arada İtalyan kulübü, Mourinho’nun yerine Daniele De Rossi’yi getirdi.

JOSE MOURiNHO KiMDEN NE KADAR TAZMiNAT ALDI?

2007 Chelsea 18 milyon sterlin

2013 Real Madrid 17 milyon sterlin

2015 Chelsea 12.5 milyon sterlin

2018 Man.United 17 milyon sterlin

2021 Tottenham 18 milyon sterlin

2024 Roma 3 milyon sterlin

TOPLAM: 85.5 MiLYON STERLiN