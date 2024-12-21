Jose Mourinho: Koridorda 200 kişi vardı, kavga çıktı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor karşılaşması için “Felaket bir maçtı” ifadesini kullanırken, devre arasında soyunma odası koridorunda olay çıktığını söyledi. “Devre arası koridorda bir isyan, bir devrim varmış gibi 200 kişi vardı. Tartışma vardı, kavga vardı” diyen Mourinho, “Hakemi iten, vuran oldu mu?” sorusu üzerine, “Hayır asla öyle bir şey olmadı. Polisler işlerini iyi yaptılar. Yabancı hakem olsa, devre arası tünelde olanlardan sonra maça çıkmazdı, herkesi evine gönderirdi. Bu olanlardan sonra hakem için maç karmaşıklaştı” cevabını verdi.

İYİ DEĞİLDİK, ZAYIF PERFORMANS GÖSTERDİK

Maçın temposunun ve kalitesinin çok düşük olduğunu savunan Mourinho, oyuncularına eleştirilerde bulunarak şunları söyledi: “Felaket bir maçtı. Maç ne kadar oynandı, maç içinde ne kadar çok oyun durdu, oyuncular ne kadar çok yerdeydi? Çok defa. Maçın kalitesi çok kötüydü. Maçın düşük kalitede olmasından değil takımımdan sorumluyum. İyi oynamadık, zayıf performans gösterdik, bireysel anlamda çok hata yaptık. Bu kolektif oyunumuzu da etkiledi.

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TAÇTAN OFSAYT OLMAZI BİLMİYORDUK!

Aptalca hatalar yaptık. verilmeyen 1 kırmızı kart, 2-3 penaltı pozisyonu vardı. Bize verilmeyen penaltılar, başka takıma verilirdi. Penaltılarımız verilmiş olsa kazanırdık ama yaptığımız aptalca hatalarla kaybedebilirdik de. Taçtan ofsayt olmaz ama sanki oyuncularım bilmiyordu.” Mourinho, transferle ilgili de, “En az bir transfer olursa bu memnuniyetle karşılanır” dedi.

KUPADA SAVAŞMAK iSTERiM

Jose Mourinho, Fenerbahçe olarak Ziraat Türkiye Kupası’na katılıp katılmayacaklarının henüz netleşmediğini belirterek, “Ben bu Türkiye Kupası için yarışmak isterim. Dört ülkede o ülkenin kupasını kazandım. O kupa için savaşmak isterim” açıklamasını yaptı.