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Jose Mourinho: Kontratım 1 sene ama düşüncem Fenerbahçe

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#Fenerbahçe#Mourinho#Avrupa Ligi
Jose Mourinho: Kontratım 1 sene ama düşüncem Fenerbahçe
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 07:00

Mourinho, Fenerbahçe'ye olan bağlılığı ve hedefleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kazandıkları başarıların temel sebebinin ‘birlik içinde hareket etmeleri’ olduğunu belirtirken, kulüpteki geleceğine ilişkin önemli ipuçları verdi. Rangers maçı öncesi Ülker Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, “Bu sezon saha dışında zorluklarla karşılaşmadık, saha içinde karşılaştık. İyi takımlara karşı oynadık. 18 maçtır yenilmiyor olma sebebimiz zorluklara karşı gösterdiğimiz ruhtu” dedi. Fenerbahçe’nin büyük bir spor kulübü olduğunu belirten Mourinho, şöyle devam etti:

Herkes aynı yöne kürek çekmeli

“Burada başarı herkese ait. Birlik olduğumuz zaman herkes aynı yöne kürek çektiğinde başarı gelecektir ki şu anda bunun olduğunu hissediyorum. Futbolda rahat bir şekilde locada bile olsam farklı oluyor. Orada tamamen maça odaklanıyorum. Benim geleceğim önemli değil, önemli olan Fenerbahçe. Burada bir sene daha kontratım var ama şu an tek düşündüğüm şey Fenerbahçe” diye konuştu. İskoçya’da çalışmak isteyip istemeyeceğinin sorulması üzerine Mourinho, “İskoçya Ligi tutku olan bir lig. Celtic ve Rangers neden olmasın? Ama şu anda bir işim var” dedi.

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Biz hiçbir zaman ağlamadık

Cezalı Fred’in eksikliğinin önemli olduğunu vurgulayan Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı: “Fred harika oynuyor. Bizim için önemli bir eksik ama elimizde opsiyonlarımız var. Bu tarz durumlara karşı ağlamadık ve her zaman çözüm bulmaya çalıştık. Fenerbahçe’ye gelmeden önce çok fazla bir şey bilmiyordum. Taraftarlara her gün onlar için savaşma sözünü vermiştim. Bunun normal bir mücadele olduğunu düşünmüştüm. Adil bir turnuvada her maçı kazanmak diye düşünmüştüm ama 1-2 ay geçirdikten sonra bunun biraz daha fazlasını yapmam gerektiğini fark ettim.”

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#Fenerbahçe#Mourinho#Avrupa Ligi

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