Jose Mourinho: Keşke 3 tane Szymanski olsa

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rizespor deplasmanında tüm takımın iyi oynadığını belirtirken, 3 gol atarak hat-trick yapan Fred’in yanı sıra Sebastian Szymanski’nin de çok başarılı performans sergilediğini söyledi. Hakem Turgut Doman’ı sert sözlerle eleştiren Portekizli çalıştırıcı, “Çok kötü hakem kararlarına karşı oynadık. Kazandık ve bunun sebebi takımın iyi performansıydı. Bugün oynayan bütün futbolcularım kendilerinden istediğim her şeyi en iyi şekilde yaptı” dedi.

KADROMUZ DENGELİ OLMAK ZORUNDA

Orta sahaya transfer çalışmalarının devam ettiğini ve takıma takviye yapmalarının şart olduğunu vurgulayan Jose Mourinho, “Önümüzde yaklaşık 50 maç var. 50 maç olduğu için 11 oyuncuya değil bir takıma ihtiyacınız oluyor. Aksi halde bunun altından kalkamazsınız. Takım dengeli olduktan sonra bu durumla farklı bir şekilde baş edebilirsiniz. Elimizde bir tane Sebastian Szymanski olması üzücü. 3 tane Sebastian Szymanski olsa 3’ünü birden oynatırdım” ifadelerini kullandı.

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EN AZ BİR TANE VERİLMEYEN PENALTI VAR

Mourinho, maçta penaltı bekledikleri pozisyonlar için de, “O, VAR’ın vermiş olduğu yanlış bir karardı. Türkiye’ye gelmeden önce inanmak istemediğim, yok saymak istediğim bazı şeyler duymuştum. Maça baktığımızda maç ilk yarı bitebilirdi. Ama öyle olmadı. Sarı kartlarda farklı bir kriter gördük. Bugün en az bir tane net penaltı var. Bu hakemi farklı maçlarına bakarak kriterlerini kıyaslayabiliyorum. Ama benim işime odaklanmam gerekiyor” dedi.