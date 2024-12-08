Jose Mourinho: Kazanmak için oynadık, her şeyi yaptık ama olmadı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbide daha baskılı ve atak oynayan tarafın kendileri olduğunu belirterek, “En azından 1 puanı hak etmiştik” dedi. Beşiktaş karşısında yaşadıkları şanssızlıklara dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, “Tüm dürüstlüğümle söylüyorum; hakemi ve Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Kazanmak için daha fazlasını yapan ve daha iyi olan taraf kaybetti! Bence kazanmak için daha fazlasını yapan ve iyi oynayan taraf mağlup oldu” diye konuştu.

KALİTE YÜKSEK DEĞİLDİ AMA GÜZEL MAÇTI

Derbi için, “Oyunun her anında harika kalite yoktu ama güzel maçtı” diyen Mourinho, şöyle devam etti: “İyi bir hakem yönetimi var. Maçın kontrolünü arka arkaya sarı kartlar vermeden sağladı. Hakemin performansı hoşuma gitti. Takımım mükemmel değildi ama daha iyi taraftı. Onların girdiği 1 iyi pozisyon vardı, yarım pozisyondan golü buldular. Bir tane Dzeko’nun pozisyonu vardı, çizgiden çıkardıkları vardı, direkten dönenler var. Golü önce bulsaydık farklı olurdu. Maç bizim elimizdeydi. En azından beraberliği hak etmiştik.

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OFANSİF BİR KADROYLA OYNADIK

Jose Mourinho, bu sonucun şampiyonluk yarışına nasıl etki edeceği sorusu üzerine, “Her puan çok önemlidir. Rakibin 3 puan gerisindeyiz, 4-5-6 olabilir, en kötü senaryoyla 6 olabilir. Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Ofansif bir kadroyla geldik. Kazanmak için her şeyi yapıyorduk. Kontratakta harika oyuncuları vardı. Tehlikeler yarattılar. Oyuncularımı eleştiremem. Maçı kazanabilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık ama olmadı. Şans da bugün yanımızda değildi. Futbolda böyle şeyler oluyor” cevabını verdi.