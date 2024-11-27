Jose Mourinho: Kaleciler hariç 15 oyuncum var, değişiklikler kolay olacak

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UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta maçında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcu Fred basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MOURINHO: İYİ BİR TAKIM! ROMA'DAYKEN KARŞILAŞMIŞTIM

Roma'dayken Slavia Prag ile oynadığım maçı hatırlıyorum. İyi bir takım, iyi bir teknik adam. Ligde lider durumdalar ve rahat şekilde şampiyon olacaklarını düşünüyorum. Bizim için zorlu bir rakip. Stadyumun zemini iyi. İyi bir maç olması için koşullar uygun.

"OYUNCU OLARAK DEĞİL, TAKIM OLARAK GÜÇLÜLER"

Buna cevap vermemin bir anlamı yok. Herhangi bir oyuncu değil takım olarak iyiler. Evlerinde çok rahatlar. Fiziksel olarak güçlü ve tempolu bir takım. Oyuncudan ziyade takım olarak iyiler.

"KALECİLER HARİÇ 15 OYUNCUMUZ VAR"

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Birçok oyuncum eksik. UEFA listesine yazamadığım oyuncu var, cezalı olan var sakat olan var. Sakatlıktan yeni çıkıp süre almayan oyuncular da var. Buraya sonuç almaya geldik. Kaleciler hariç 15 oyuncuyla geldik. Kulübede oyuna sokabileceğim 5 oyuncu olacak, oyuncu değişiklikleri kolay olacaktır. Oyuncularıma güveniyorum.

FRED: KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ

Zor bir maç olacak. Puanlara ihtiyacımız var, kazanmak için oynayacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz.