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Jose Mourinho: Kaderimizi Kadıköy’de kendimiz belirleyeceğiz

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#Fenerbahçe#Mourinho#Avrupa Ligi
Jose Mourinho: Kaderimizi Kadıköy’de kendimiz belirleyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 07:00

Jose Mourinho, Slavia Prag zaferinin önemini şu sözlerle ifade etti. 

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F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia galibiyeti için takımını tebrik ederken “Gerçekten harikalardı” dedi. Portekizli çalıştırıcı ilk yarı bazı defansif hatalar yaptıklarını ancak 2. yarı dengeyi sağladıklarını belirtti. Üst tura çıkmanın kendi ellerinde olduğunun altını çizen Mourinho Union SG dışında tüm maçlarımız zordu. 3 deplasmanda 4 puan aldık. Bu pozitif bir durum, 3 maçta 3 beraberlikten iyidir. Kaderimizi Kadıköy’de kendimizi belirleyeceğiz. Artık ligi düşüneceğiz, çünkü önemli bir maçımız var” dedi. Mourinho hakemin rakibe bazı kartları vermediğini de belirterek “Hakem onları affetti” yorumunda bulundu.

ÇOK ZEKiCE HAREKET ETTiK

Galibiyet golünün asistini yapan Dusan Tadic “Çok önemli bir galibiyetti. Zor bir rakipti. Saha içinde zekice hareket ettik. Bu tip maçları kazanmak için de böyle hareket etmelisiniz.” diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Avrupa Ligi

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