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Jose Mourinho, Juventus'un yıldızını istiyor! '25-30 milyon euroluk teklifi kabul etmeye hazır'

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#Fenerbahçe#Juventus#Vlahovic
Jose Mourinho, Juventusun yıldızını istiyor 25-30 milyon euroluk teklifi kabul etmeye hazır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 12:47

Yaz transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve listeye yıldız isimler ekleyen Fenerbahçe hakkında son iddia İtalya'dan geldi. Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Jose Mourinho'nun Juventus'un yıldız futbolcusunu istediği kaydedildi.

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Jose Mourinho, geleceğiyle ilgili yaptığı her açıklamada 2 yıllık sözleşmesi bitene kadar Fenerbahçe’de kalacağını söyledi. Portekizli teknik adam, şimdiden gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başladı.

JUVENTUS'TAN İSTEDİ
Fanatik'in Europa Calcio’dan derlediği habere göre ‘Special One (Özel Biri)’ yönetimden Dusan Vlahovic’in yaz döneminde transfer edilmesini istedi.

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VLAHOVIC İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Haberde, Mourinho’nun ısrarı sonrası Sarı-Lacivertli Yönetim’in yoğun bir şekilde çalışmalara başladığı yazıldı. Vlahovic, Juventus ile olan özleşmesinde önümüzdeki sezon son senesine girecek. Beklentilerin uzağında kalan Sırp golcünün maaş beklentisinin, Juve için fazla olduğu kaydedildi. Bu nedenle İtalyan devinin, 25-30 milyon Euro aralığında bir teklifi kabul etmeye hazır olduğu iddia edildi. Europa Calcio’ya göre Fenerbahçe, Vlahovic gibi uluslararası bir yıldızla hücum hattını güçlendirmek için bu rakamı ödemeye hazır.

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Jose Mourinho, Juventusun yıldızını istiyor 25-30 milyon euroluk teklifi kabul etmeye hazır

DZEKO'NUN YERİNE OLABİLİR
Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun kontratı bu yaz bitiyor. 38’lik yıldızın ilerleyen yaşı nedeniyle ayrılma ihtimali bulunuyor. Mourinho, Boşnak oyuncunun yerini Vlahovic’le doldurmanın planlarını yapıyor. Europa Calcio, kulüplerin anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti. Sırp yıldızın Mourinho yönetiminde yeni bir çıkış yapmayı tercih edip etmeyeceğinin transferin kaderini belirleyeceği vurgulandı.

MUANI'Yİ ALMAK İÇİN GÖZDEN ÇIKARILDI
İtalyan ekibinin Vlahovic’i satmak istemesinin tek nedeni sözleşmesinde son senesine girecek olması değil. İtalyan devi, ara transfer döneminde PSG’den kiraladığı Randal Kolo Muani’nin performansından son derece memnun. 26 yaşındaki forvet Juve’de 4 lig maçında 5 gol, 1 asistlik performansıyla göz doldurdu. Siyah-Beyazlılar, Vlahovic’in satışıyla, Muani’nin bonservisi için oluşturulacak bütçeyi artırmayı planlıyor.

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#Fenerbahçe#Juventus#Vlahovic

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