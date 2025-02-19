Jose Mourinho, Juventus'un yıldızını istiyor! '25-30 milyon euroluk teklifi kabul etmeye hazır'

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Jose Mourinho, geleceğiyle ilgili yaptığı her açıklamada 2 yıllık sözleşmesi bitene kadar Fenerbahçe’de kalacağını söyledi. Portekizli teknik adam, şimdiden gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başladı.

JUVENTUS'TAN İSTEDİ

Fanatik'in Europa Calcio’dan derlediği habere göre ‘Special One (Özel Biri)’ yönetimden Dusan Vlahovic’in yaz döneminde transfer edilmesini istedi.

VLAHOVIC İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Haberde, Mourinho’nun ısrarı sonrası Sarı-Lacivertli Yönetim’in yoğun bir şekilde çalışmalara başladığı yazıldı. Vlahovic, Juventus ile olan özleşmesinde önümüzdeki sezon son senesine girecek. Beklentilerin uzağında kalan Sırp golcünün maaş beklentisinin, Juve için fazla olduğu kaydedildi. Bu nedenle İtalyan devinin, 25-30 milyon Euro aralığında bir teklifi kabul etmeye hazır olduğu iddia edildi. Europa Calcio’ya göre Fenerbahçe, Vlahovic gibi uluslararası bir yıldızla hücum hattını güçlendirmek için bu rakamı ödemeye hazır.

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DZEKO'NUN YERİNE OLABİLİR

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun kontratı bu yaz bitiyor. 38’lik yıldızın ilerleyen yaşı nedeniyle ayrılma ihtimali bulunuyor. Mourinho, Boşnak oyuncunun yerini Vlahovic’le doldurmanın planlarını yapıyor. Europa Calcio, kulüplerin anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti. Sırp yıldızın Mourinho yönetiminde yeni bir çıkış yapmayı tercih edip etmeyeceğinin transferin kaderini belirleyeceği vurgulandı.

MUANI'Yİ ALMAK İÇİN GÖZDEN ÇIKARILDI

İtalyan ekibinin Vlahovic’i satmak istemesinin tek nedeni sözleşmesinde son senesine girecek olması değil. İtalyan devi, ara transfer döneminde PSG’den kiraladığı Randal Kolo Muani’nin performansından son derece memnun. 26 yaşındaki forvet Juve’de 4 lig maçında 5 gol, 1 asistlik performansıyla göz doldurdu. Siyah-Beyazlılar, Vlahovic’in satışıyla, Muani’nin bonservisi için oluşturulacak bütçeyi artırmayı planlıyor.