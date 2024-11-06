Jose Mourinho 'İstemiyoruz' dedi, UEFA görev verdi! TFF, Atilla Karaoğlan'ı bir gün sonra açıkladı...

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne olmuştu. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'ta kozlarını paylaşmıştı.

Büyük bir mücadele ve yüksek tansiyona sahne olan maçta kazanan taraf, 90+12. dakikada bulduğu golle sarı - lacivertliler olmuştu.

Müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan için sert ifadeler kullanmıştı.

"KARAOĞLAN'I İSTEMİYORUZ"

Portekizli çalıştırıcı, "Atilla Karaoğlan'ı sahada görmedik, sahada genç bir hakem vardı ama arka taraftaki hakem Karaoğlan'dı. Görünmeyen bir adamdan maçın en önemli adamı olmayı başardı. Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum. İstemiyoruz. Onu istemiyoruz. Bu hakemi istemiyoruz. VAR hakemi olarak, saha hakemi olarak istemiyoruz. Özellikle VAR Hakemi olarak istemiyoruz. Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Zor, zor. Bright’ı oyundan almak zorunda kaldım. Çünkü kendisinin sarı kartı vardı. Çünkü büyük Atilla bizim için büyük risk olurdu." demişti.

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UEFA GÖREV VERDİ

Jose Mourinho'nun açıklamaları büyük yankı uyandırırken UEFA, Karaoğlan'a görev verdi.

Atilla Karaoğlan'ın Konferans Ligi'ndeki Legia Varşova - Dinamo Minsk maçını yöneteceği duyuruldu.

BİR GÜN SONRA AÇIKLANDI

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Atilla Karaoğlan'ın görevlendirilmesini sosyal medyadan bir gün sonra duyurdu.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"FIFA kokartlı hakemimiz Atilla Karaoğlan; Polonya'nın Legia Varşova ile Belarus'un Dinamo Minsk takımları arasında 7 Kasım 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi müsabakasını yönetecek.

Polonya'nın Varşova şehrinde Legia Varşova Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Müsabakada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Erkan Engin VAR ve Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak."

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"ASLA KAZANAMAYACAĞIM BİR SAVAŞ"

Geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi'ndeki Manchester United maçında kırmızı kart görmesiyle ilgili eleştiriler yapan Jose Mourinho, "Futbolda cezalandırılmanız gerektiğinde cezalandırılmanızı adil bulmuyorum. Cezalandırıldıktan sonra yeni bir sayfada, sıfırdan başlamanız gerekir. Bu sezon Lille maçında 94. dakikada VAR'ın penaltı kararıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Bu perşembe günü ise stadyumdaki herkesin 'penaltı, penaltı' diye bağırdığı bir anda VAR devreye girmedi. Sonrasında ise kırmızı kart gördüm. Asla kazanamayacağım bir savaş." demişti.