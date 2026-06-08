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Jose Mourinho istedi, Real Madrid'den Bernardo Silva hamlesi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Bernardo Silva#Mourinho
Jose Mourinho istedi, Real Madridden Bernardo Silva hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 18:55

Manchester City'den ayrılan ve yeni takımı konusunda henüz karar vermeyen Bernardo Silva için Real Madrid devreye girdi.

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Manchester City'den ayrılacağı daha önce açıklanan Bernardo Silva'nın geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor.

İspanya basını; Real Madrid'e geri dönen teknik direktör Jose Mourinho'nun, Bernardo Silva'yı istediği duyurdu.

Cadena SER'de yer alan habere göre, Real Madrid, 31 yaşındaki deneyimli yıldız için transfer yarışına resmen dahil oldu.

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ACELE ETMİYOR

Portekizli yıldız, birçok kulübün ilgisine karşın henüz kararını vermedi. Silva'nın yeni takımına imzayı Dünya Kupası'ndan sonra atacağı belirtiliyor.

GALATASARAY İLE İSMİ ANILIYOR

Galatasaray ile de ismi anılan Bernardo Silva'yı Real Madrid'in dışında Benfica, Juventus, Atletico Madrid ve Barcelona da istiyor.

Manchester City'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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#Transfer#Bernardo Silva#Mourinho

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