Jose Mourinho, İspanyol basınına konuştu: 'Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır'

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Al Ittihad ile oynadıkları hazırlık maçının ardından İspanyol basınına açıklama yaptı.

Al Ittihadlı Karim Benzema ve Fabinho ile görüşen Jose Mourinho, daha sonra İspanyol basınından ElDesmarque'ye konuşan Jose Mourinho, sarı lacivertli takım hakkında konuştu.

"SONUÇLAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Jose Mourinho ilk olarak "Artık sonuçlar bizim için önemli. Önemli olan takımın gelişmesi ve yeni oyuncuların takıma entegre olması. Elbette farklı silahlarımız ve gücümüz var, ancak bu bir bütçe meselesi, yine de deneyeceğiz. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi var." dedi.

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"FENERBAHÇE BİR AVRUPA LİGİ TAKIMIDIR"

İspanyol basınındaki haberin devamında Jose Mourinho'nun "İki farklı dünya. Gerçekçi olmalıyız, Şampiyonlar Ligi'ne gidersek finansal açıdan harika olur, ancak sportif açıdan Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır." ifadelerini kullandı.

XABI ALONSO TERCİHİNİ DEĞERLENDİRDİ

Öte yandan eski takımı Real Madrid'in teknik direktörlüğe Xabi Alonso'yu getirmesini değerlendiren Mourinho, "Başkan Florentino Perez'in kariyeri boyunca ve Real Madrid'i yönetirken çok fazla hata yaptığını düşünmüyorum. İster oyuncularla ister teknik direktörlerle olsun." açıklamasını yaptı.