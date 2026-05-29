Jose Mourinho imzayı attı, resmi açıklama için gün sayıyor!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 19:02

Real Madrid, teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Portekiz teknik adam, takımın başoına geçmek için gün sayıyor.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'in başına geçmek için geri sayıma başladı.

The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre Real Madrid, geçtiğimiz sezonu Benfica'da geçiren Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SEÇİMİ BEKLİYOR

Haberde; Jose Mourinho'nun resmi duyurusunun, Real Madrid'deki başkanlık seçiminin sonuçlanmasının ardından yapılacağı belirtildi.

Portekizli teknik adam, Real Madrid'e 13 yılın ardından geri dönüş yapmış olacak.

Real Madrid'de başkanlık seçimleri 7 Haziran'da mevcut başkan Florentino Perez ve Enrique Riquelme arasında gerçekleşecek.

3 KUPA KAZANMIŞTI

2010 ile 2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Mourinho, bu süreçte 3 yerel kupa kazandı. Portekizli teknik adam, özellikle 2011-12 sezonunda rekor puanla şampiyonluğa ulaşmıştı.

