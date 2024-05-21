Jose Mourinho için kritik gün belli oldu! Real Madrid'deki yıldızıyla birlikte imza planı...

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Tarihinin en sıkıntılı sezonlarından birini geçirmesine rağmen Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları da devam ediyor.

Teknik direktör Fernando Santos'un ayrılığı sonrası takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden ve yeni hoca arayışlarına başlayan siyah - beyazlılarda ikinci başkan Hüseyin Yücel, "1 ay önce Mourinho ile temasa geçtik. Teklifimize sıcak baktı. Önümüzdeki hafta durum netleşir. Haftaya yapacağımız görüşme önemli. Ekonomik detaylar halledildi. Haftaya İtalya’ya gidip yüz yüze görüşeceğiz. Mourinho ile anlaşırsak kendisine Quaresma’nın da teknik heyet de yer almasını önereceğiz. Beşiktaş'a mali yük oluşturmayacak, sponsorla halledebiliriz. Ben bu sürecin sponsoruyum. Bu bizim isteğimize bağlı olarak sonuçlanacak. Önemli olan Beşiktaş ile en uyumlu olacak isimde mutabık kalmak." diyerek ünlü teknik adamı açıklamıştı.

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KRİTİK GÜN PERŞEMBE

Beşiktaş'ın perşembe günü Trabzonspor ile oynanacak olan finalin ardından Jose Mourinho ile tekrar masaya oturacağı ve ön sözleşme imzalamak istediği kaydedildi.

MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMA PLANI

Fanatik'in haberine göre yönetim, Mourinho operasyonunda sponsor desteği kullanarak başarılı hocanın maaş yükünden kurtulacak. Ek olarak İkinci Başkan Hüseyin Yücel de devreye girerek Mourinho’nın maaşının bir kısmını üstlenerek kulübe minimum seviyede yük olmasını sağlayacak.

'MOURINHO GELİRSE TRANSFER KOLAYLAŞACAK'

"Angel Di Maria ile görüşüyoruz." ifadelerini kullanan Yücel'in sözleri sonrasında Portekiz basınından O Jogo, Mourinho'nun takımın başına geçecek olmasının transferi kolaylaştıracağını yazdı.

Bu sezon Benfica formasıyla 47 resmi maça çıkan Angel Di Maria, 16 gol - 15 asistlik bir performans sergiledi.