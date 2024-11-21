Jose Mourinho için karar günü! Kayserispor maçı 11'i...

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig ve Avrupa Ligi’ndeki iddialarının devam etmesi için büyük önem taşıyan Kayserispor ve Slavia Prag maçlarına çıkaracağı kadroları milli futbolcuların durumlarına göre belirleyecek.

Portekizli çalıştırıcı, milli takımlarından dün dönen oyuncuların fiziksel durumlarını bugün yaptıracağı antrenmanda gördükten sonra yarın oynanacak Kayserispor maçının 11’ini belirleyecek. Fiziksel açıdan yeterli olmayan bazı futbolcuların perşembe günkü Slavia Prag maçı düşünülerek yarın Kayseri deplasmanında yedek oturtulması bekleniyor.

Slavia Prag’ın bu sezon oynadığı maçları izleyip analiz eden Fenerbahçe teknik ekibinin, Çek takımının bu yıl Avrupa kupalarında karşılaşacakları en zorlu rakip olacağı konusunda görüş birliğine vardığı öğrenildi.

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· Jose Mourinho, Kayserispor maçının taktik çalışmasını bugün yaptıracak ve sarı lacivertli takım bu antrenmanın ardından uçakla Kayseri’ye gidecek.