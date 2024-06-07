×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Jose Mourinho, Hırvatistan Milli Takımı’nı ziyaret etti! Dikkat çeken paylaşım...

Güncelleme Tarihi:

#Jose Mourinho#Fenerbahçe#Hırvatistan
Jose Mourinho, Hırvatistan Milli Takımı’nı ziyaret etti Dikkat çeken paylaşım...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 20:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hırvatistan Milli Takımı’na ziyarette bulundu. Deneyimli teknik adam ziyaretinde Luka Modric ve Dominik Livakovic ile sohbet etti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Lizbon’da olan Hırvatistan Milli Takımı’nı ziyaret etti.

Yarın oynanacak Portekiz - Hırvatistan hazırlık karşılaşması öncesi teknik direktör Zlatko Dalic ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam Mourinho, Hırvat oyuncularla da kısa bir buluşma fırsatı verdiği için ona teşekkür etti.

Ziyarette Real Madrid’in kaptanı Luka Modric ve Fenerbahçe’nin file bekçisi Dominik Livakovic ile sohbet eden 61 yaşındaki Portekizli deneyimli çalıştırıcı, teknik ekipten Mario Mandzukic ile de samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Jose Mourinho; Domagoj Vida, Mateo Kovacic ve Sime Vrsaljko ile de selamlaştı.

Portekizli teknik adamın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. 

Haberin Devamı

Modric, Livakovic ve Mandzukic ile fotoğrafını paylaşan Portekizli teknik direktör "Biri benim için oynadı, biri benim için oynayacak, biri de benim için oynamadı ama oynamasını çok isterdim." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, Hırvatistan Milli Takımı’nı ziyaret etti Dikkat çeken paylaşım...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jose Mourinho#Fenerbahçe#Hırvatistan

BAKMADAN GEÇME!